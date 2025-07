Sorin Grindeanu amenință cu ruperea coaliției. Condițiile pentru ca PSD să rămână la guvernare

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat din nou cu ruperea coaliției. Social-democratul a vorbit despre pachetul doi care va conține măsuri noi de austeritate și a precizat că următoarele schimbări trebuie să vizeze companiile și băncile cu profituri uriașe, nu doar românii cu venituri mici și medii.

PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu a menționat că PSD să conțină taxe pentru băncile cu profituri uriașe care, în România, au venituri mult mai mari decât în țările mamă. Președintele Camerei Deputaților a mai declarat că trebuie să fie impozitați „băieții deștepți din energie”, dar și băncile care fac profituri mai mari în România decât în țările lor de origine. Dacă nu se iau măsuri și pentru aceste persoane, PSD va ieși de la guvernare, a mai spus social-democratul.

”Dacă noi ne atingem doar de cei care au venituri mici şi medii, dar de aceşti băieţi care fac profituri enorme în România, mai mari decât în ţara de unde provin, n-avem curaj, înseamnă că nu ne vor parteneri în această coaliţie”, a spus liderul PSD, la

Sorin Grindeanu anunță măsuri dure pentru băncile cu profituri uriașe

În aceeași emisiune TV, liderul social-democrat a mai punctat că, dacă economia țării noastre va intra în recesiune, . De aceea, spune el, Guvernul trebuie să aibă un program prin care să susțină economia, fiindcă altfel se vor face și mai multe tăieri.

PSD susține ca al doilea pachet de măsuri de austeritate să conțină taxe și impozite mai mari pentru membrii conducerilor companiilor de stat. Mai exact, din punctul lui de vedere, membrii din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat nu trebuie să aibă salariile mai mari decât cel al președintelui României.

Pe cine a pus ochii liderul PSD. Sorin Grindeanu anunță noi măsuri dure

Sorin Grindeanu a mai spus în cadrul emisiunii TV că Guvernul trebuie să se ocupe de transferul de capital din România. Acesta a povestit despre experiența sa ca director la ANCOM, când companiile veneau să își prezinte datele economice și bilanțurile. Potrivit social-democratului, unele companii mari nu își cumpără nici măcar birocratica din România.

”Sunt aceşti băieţi deştepţi din energie care, indiferent de guvern, cel puţin în ultimii 15 ani, 20 de ani, au supravieţuit poate mai bine şi au făcut profituri uriaşe şi am ajuns în acest moment şi am cerut ministrului Bogdan Ivan să vină cu reglementări. Am ajuns în acest moment o ţară care totuşi are potenţial energetic să aibă una din cele mai scumpe energii din Europa”, a afirmat Sorin Grindeanu.