Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu se poate să nu ții cont de ce propune PSD. Așa ceva nu acceptăm”

ADVERTISEMENT

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a adus din nou în discuție posibilitatea ca social-democrații să iasă de la guvernare. Declarațiile au fost făcute vineri, 31 octombrie, la Conferința Județeană Extraordinară a PSD Hunedoara, după noile tensiuni apărute în coaliție.

Noi tensiuni în coaliție. Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare

Sorin Grindeanu este nemulțumit de reacția Guvernului după decizia SUA de a retrage trupe din România. În acest context, PSD l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, pentru a explica situația în care se află țara noastră după anunțul americanilor. Sorin Grindeanu s-a declarat nemulțumit de lipsa de comunicare a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

„O guvernare care e doar pe tabele, care nu are nicio legătură cu oamenii, e doar, aşa, cu nişte cifre seci, asta nu e o guvernare bună. Dacă vrei să guvernezi bine, trebuie să faci lucrurile în legătură cu oamenii. Că tu faci nişte politici care se adresează oamenilor, nu unor tabele seci şi să dai bine în faţa, nu ştiu, a ălora de la Bruxelles”, a declarat Sorin Grindeanu.

Mai mult, el a afirmat că această guvernare nu poate fi stabilă dacă partenerii din coaliție ignoră propunerile PSD. Sorin Grindeanu spune că social-democrații sunt parteneri serioși, care își respectă cuvântul, iar scopul principal al partidului este să îmbunătățească viața românilor.

ADVERTISEMENT

Liderul interimar al PSD, despre atitudinea partenerilor din coaliție: „Orgoliul nu ţine loc de guvernare”

nu vor „băga în seamă” social-democrații, aceștia vor reacționa. „Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa, noi toţi, putem să luăm şi alta. Dar noi dorim să se ţină cont şi se va ţine cont, vă asigur de acest lucru, de ceea ce noi propunem pentru români.

ADVERTISEMENT

Nu se poate să ai o guvernare stabilă, o guvernare din care face parte PSD-ul şi să nu ţii cont de ceea ce propune PSD-ul. Aşa ceva noi nu acceptăm. Noi venim cu lucruri bune şi cu politici bune, publice pentru români, nu venim cu lucruri care să satisfacă interesele unora sau altora. Iar eu cred că partenerii de guvernare trebuie să înţeleagă, şi sper că înţeleg acest lucru. Orgoliul nu ţine loc de guvernare”, a adăugat liderul PSD.

Sorin Grindeanu, critici dure la adresa Guvernului după decizia SUA de a retrage soldați

În ceea ce privește decizia SUA de a retrage soldați din România, cu privire la situația în care se află țara noastră și care sunt planurile de viitor. Președintele interimar al PSD a punctat că este important să se mențină același nivel de securitate și siguranță, având în vedere că România are un război la graniță.

ADVERTISEMENT

„Noi suntem ţara din Uniunea Europeană cu cea mai lungă graniţă cu Ucraina. Nu se poate să nu spună nimeni nimic şi să se judece totul într-o cheie politică. Americanii au venit aici şi sunt în continuare aici şi asta e un lucru pentru care trebuie să le mulţumim şi ne-au ajutat în aceşti ani. Ce facem noi de acum încolo, ca să păstrăm acelaşi nivel? Cum să nu vii să le spui româniilor ce ai de gând şi care sunt planurile? Asta nu e guvernare”, a afirmat Sorin Grindeanu.