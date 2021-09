Sorin Grindeanu, anunț extrem de important: “Se va reface coaliția cu premier Cîțu”

și au atacat dur moțiunea de cenzură depusă de către PSD și AUR.

ADVERTISEMENT

alături de Partidul Național Liberal, fiind un scenariu exclus.

Sorin Grindeanu: “După congrese se va reface coaliția, cu Cîțu premier”

Sorin Grindeanu: “Noi susținem cu totul altceva, că în acest an Cîțu nu a guvernat singur.”

Cosmin Prelipceanu: “Adică sunt toți vinovați?”

Sorin Grindeanu: “Exact, adică ce văd românii. Văd că în fiecare zi au facturi mai mari la energie, ieri s-au aprobat încă două planuri de țară, ale Cehiei și Irlandei, s-a ajuns la 18, rămânem în urmă cu toate, agenda românilor e cu totul alta.

ADVERTISEMENT

Pare că și criza sanitară dă semne că scapă de sub control și avem un tablou care nu face bine nimănui. Pe acest tablou apare acest conflict politic între partidele de la guvernare.

Noi când am mers în decembrie la Palatul Cotroceni am mers cu un mandat foarte clar, cu o propunere de prim-ministru și am propus un guvern de uniune națională.”

Cosmin Prelipceanu: “Și ce v-a spus președintele?”

Sorin Grindeanu: “A spus nu.”

Cosmin Prelipceanu: “Observați totuși că prin manevrele voastre îl ajutați pe Florin Cîțu?”

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu: “Vedem și noi această realitate.”

Cosmin Prelipceanu: “Și vă convine?”

Sorin Grindeanu: “Deloc, noi ne dorim să plece toți.”

Cosmin Prelipceanu: “Și ce faceți?”

Sorin Grindeanu: “Această păruială între PNL și USR nu ne interesează, să își rezolve problemele. Tot acest discurs că ajutăm noi PNL pornește de la altceva. Au fost câteva birouri reunite, unul vineri la 23.00. Spunem public că nu este treaba PSD să fie arbitru între USR și PNL.”

Cosmin Prelipceanu: “După ce ați declarat asta v-au bătut la ușă cei de la USR?”

Sorin Grindeanu: “Deloc. Vor să folosească cel mai mare partid politic din România pentru a-și rezolva problemele lor în interiorului actului de guvernare.”

ADVERTISEMENT

Cosmin Prelipceanu: “Astăzi ați comentat textul moțiunii lor. V-ar fi convenit o moțiune USR PSD?”

Sorin Grindeanu: “Ne dorim într-un final să vedem și pasul doi.”

Cosmin Prelipceanu: “Pasul doi, adică?”

Sorin Grindeanu “Și-au dat cei șase demisia, dar secretarii de stat, prefecții, sub-prefecții, noi nu plecăm. Suntem în această situație, în mod normal, suntem acum așa: domnul Cîțu trebuie să ia act de demisiile celor șase, să le înainteze către Cotroceni, să numească niște înlocuitori.

Se schimbă compoziția Guvernului, conform Constituției este un termen maximum de 45 de zile în care Florin Cîțu va trebui să vină din nou în fața Parlamentului pentru un vot de încredere, pe care PSD nu îl va da. Cîțu din punctul nostru de vedere e picat, în orice calcule.

ADVERTISEMENT

Ne-ar interesa care este pasul doi. Ce se întâmplă după ce Florin Cîțu pleacă? Există un plan de guvernare USR-AUR? Vor să discute și cu noi lucrul acesta? Suntem deschiși unei discuții despre România.”

Cosmin Prelipceanu: “Sunteți deschiși unei coaliții PSD-USR-AUR?”

Sorin Grindeanu: “Noi credem că în acest moment cea mai bună cale prin care putem să o luăm este să mergem la alegeri anticipate, de fiecare dată, poporul are dreptate. Când se ceartă toată clasa politică, trebuie să te întorci la popor, nu văd altă soluție.

Eu cred că după 31 când trece și congresul USR se vor reașeza la masă toți și vor reface coaliția de guvernare cu Florin Cîțu. Nu am nici cel mai mic dubiu.”

Cosmin Prelipceanu: “Varianta unei moțiuni PSD susținută de USR este în calcul?”

Sorin Grindeanu: “Când noi de aproape o săptămână i-am invitat la dialog, pe textul moțiunii, pe ce facem mai departe, pe pasul doi, ce facem pentru români…

Toate lucrurile se duc în jos și avem o scenă politică în care toată lumea se ceartă cu toată lumea. Nu e în regulă, lucrurile se vor așeza și se vor calma după ce trec cele două congrese.”