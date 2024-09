Sorin Grindeanu anunță noi lucrări intense pe Valea Oltului. Ce se va întâmpla cu traficul rutier

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că în următorii doi ani vor avea loc

”S-a asigurat un front de lucru pentru câţiva ani, zic eu vreo doi ani de acum încolo”

Sorin Grindeanu estimează că circulația pe Drumului Naţional 7 – Valea Oltului nu va mai fi închisă pentru realizarea acestor lucrări

Oficialul a explicat că restricțiile de circulație au fost impuse pe DN7 pentru că ”dacă noi ratam acea lună iulie, următoarea fereastră de oportunitate era în mai 2025 şi am fi pierdut aproximativ un an, deci întârzieri de un an, başca 80 de milioane penalităţi”.

”Ce le-am cerut eu în acea perioadă, am cerut să facă acele defrişări care sunt absolut necesare nu doar pentru lucrările care se desfăşoară acum, ci şi pentru viitorul traseu. Acel lucru s-a întâmplat de fapt, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit șefului de la Transporturi, bucata critică ”e acea bucată în jurul localităţii Lazaret, dacă nu mă înşel, sunt vreo 8 kilometri, acolo în acest moment s-a asigurat un front de lucru pentru câţiva ani, zic eu vreo doi ani de acum încolo buni”.

Cât despre viitoarele lucrări la autostrada care traversează Valea Oltului, ministrul Grindeanu speră să nu mai fie nevoie de impunerea unor restricții de circulație.

”În funcţie de cum se desfăşoară lucrările, fiindcă nu vreau să fac predicţii, ar putea să nu mai fie necesare (restricţii – n.r.) pentru că s-a lucrat şi pe foarte multe drumuri adiacente care în această perioadă ar putea să ajute să nu se mai închidă Valea Oltului”, a mai spus ministrul.

”M-aş hazarda”

Însă, oficialul de la Transporturi a atras atenția că este încă prematur să se pronunțe în acest caz și a subliniat că s-ar ”hazarda” dacă ar spune că nu va fi nevoie să închid traficul pe Valea Oltului spre finalul lucrărilor.

”Dar ăsta e un lucru prematur ca să-l spun acuma, aş minţi dacă aş spune că peste doi ani, când ne apropiem de final, nu va fi nevoie pentru o perioadă scurtă să fie închis. M-aş hazarda”, a transmis ministrul.

De asemenea, Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că firma care efectuează lucrările pe acel tronson a dat dovadă de o mobilizate exemplară pentru derularea optimă a investiţiei.