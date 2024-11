Sorin Grindeanu, avertisment înainte de alegerile parlamentare: ”PSD-ul a crescut pensiile, dar pot veni unii care să le și scadă”

Marți, 26 noiembrie, într-o declarație de presă făcută în fața sediului PSD, prim-vicepreședintele partidului, Sorin Grindeanu a lansat un avertisment privind pensiile românilor.

Sorin Grindeanu, temeri privind pensiile românilor după alegerile parlamentare

, Sorin Grindeanu spune că pentru PSD principala miză în acest moment o reprezintă alegerile parlamentare de duminică. Ministrul Transporturilor lansează și câteva avertismente destul de serioase.

ADVERTISEMENT

Prim-vicepreședintele social-democraților nu exclude ca viitorii decidenți politici deciși de scrutinul de pe 1 decembrie să recurgă la tăieri de venituri. Grindeanu reamintește faptul că PSD a mărit pensiile, însă ”pot veni unii care să le și scadă”.

”PSD a crescut pensiile, dar totodată pot să vină unii care le scad – și atunci… se ajunge acolo, și am trăit aceste experiențe cu toții, când după un an, nici măcar un an, au venit unii și ne-au zis veniți înapoi că am glumit.

ADVERTISEMENT

Dacă vreți, vă dau domeniul Transporturilor, sunt unii care au venit și într-un an de zile au venit și au făcut fix zero kilometri de autostradă, și atunci aici e măsura competenței. Parlament înseamnă Guvern, Guvern – a face lucruri pentru români. Alegerile prezidențiale sunt cu totul altceva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu se teme de un scenariu tip Bulgaria după alegerile parlamentare

Grindeanu mai afirmă că și pentru că este nevoie de stabilitate. Acesta avertizează că România riscă să intre într-un scenariu ca în Bulgaria. În statul vecin au avut loc 7 rânduri de alegeri în câteva luni.

ADVERTISEMENT

”Riscăm și nu vă spun lucruri mari sau imposibile, riscăm un scenariu de tip Bulgaria. În Bulgaria au avut loc 7 rânduri de alegeri. Riscăm să ne trezim cu alegeri la 3 luni.

Avem nevoie de un Parlament cu o majoritate solidă, pentru că un Parlament puternic dă stabilitate țării. Dacă intrăm într-un scenariu în care polul suveranist reprezintă o treime, PSD-ul o treime, iar cei de dreapta altă treime… De aici intrăm într-un scenariu cu orice posibilitate”, a mai spus oficialul PSD.

ADVERTISEMENT

Alegerile parlamentare din România au loc duminică, 1 decembrie. Scrutinul este unul extrem de important, în contextul în care cele mai mari formațiuni politice din țară, PSD și PNL, au obținut scoruri dezastruoase la prezidențiale.