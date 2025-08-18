Sorin Grindeanu, categoric în privința scenariului unei guvernări PSD – AUR: “Nu în mandatul meu”

Sorin Grindeanu a oferit un răspuns categoric în legătură cu scenariul unei guvernări PSD – AUR. Liderul interimar al Partidului Social Democrat nu ar fi de acord cu această variantă.

Ce spune Sorin Grindeanu despre o posibilitatea unei guvernări PSD – AUR

După , care a început luni dimineață, la ora 11, în care s-a discutat pe tema ordonanței care blochează investițiile din PNRR, Sorin Grindeanu a făcut câteva declarații. Liderul interimar al PSD a fost întrebat dacă ar accepta să guverneze alături de AUR.

Cu două luni în urmă, PSD a acceptat să facă parte din actuala coaliție de guvernare, decizia fiind luată la scară largă. Sorin Grindeanu vrea ca lucrurile să rămână așa în continuare și a declarat că PSD nu va guverna alături de AUR, cel puțin în mandatul său.

“Am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție, decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Suntem un partid serios, nu luăm decizii pe picior. Această coaliție merge mai departe. În mandatul meu, PSD nu va face coaliție cu AUR”, a declarat președintele interimar al PSD.

Grindeanu a negat varianta părăsirii coaliției. Totodată, a precizat că este nevoie de stabilitate în acest moment, chiar dacă unele măsuri sunt dure.

“Ne convine să avem stabilitate în România. Unele măsuri sunt dureroase, dar această coaliție merge înainte. Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate”, a spus acesta.

Ce a spus George Simion despre o guvernare cu PSD

Săptămâna trecută, George Simion, liderul AUR, a declarat că vrea ca partidul său să ajungă din toamnă. Acesta a mai adăugat că ar vrea ca prim-ministru în acest scenariu să fie Călin Georgescu. Pentru a reuși acest lucru, primul pas constă în depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament împotriva Guvernului Bolojan.

“Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță.

PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării”, a spus George Simion la Realitatea Plus.