Sorin Grindeanu, clarificări despre ceasul de 90.000 de euro. Cât costă, de fapt, accesoriul său. „Glumă de prost gust”

În fața sediului PSD, Sorin Grindeanu a stat de vorbă cu jurnaliștii, după ședința Biroului Permanent Național al partidului. Astfel, el a făcut câteva clarificări în ceea ce privește valoarea ceasului său, având în vedere că în spațiul public se vehicula o sumă colosală.

Sorin Grindeanu clarifică situația

Președintele interimar al PSD, , a dat declarații de presă în fața sediului partidului, după ședința Biroului Permanent Național al PSD. Astfel, el a fost întrebat de valoarea ceasului pe care îl poartă.

În spațiul public se vehicula faptul că acesta a pierdut un ceas în valoare de 90.000 de euro. În acest context, Grindeanu a ținut să clarifice lucrurile, spunând că „este o glumă proastă” și poartă același ceas de 4-5 ani.

„Asta este o glumă, chiar aşa o cataloghez, de prost gust, făcută în urmă aproximativ cu un an. O parte dintre voi aţi fost cu mine la acea conferinţă de presă.

Am acelaşi ceas de vreo 4 ani de zile, 5 ani de zile, vă rog să verificaţi pe net, să daţi pozele, daţi Sorin Grindeanu şi descărcaţi pozele. O să vedeţi că este acelaşi ceas”, a declarat Grindeanu.

Cât costă ceasul lui Sorin Grindeanu

Cât despre valoarea accesoriului pe care îl deține, șeful interimar al PSD a menționat că este un Breitling și că a costat mult mai puțin decât s-a spus. El a subliniat faptul că dacă ar fi fost foarte scump ar fi fost necesar să-l treacă în .

„E un ceas Breitling pe care am dat mult mai puţin. Dacă aş fi dat cât se spune acolo ar fi trebuit să scriu în declaraţia de avere. Vreo 2.000 de euro, în jur de 2.000 de euro.

N-am avut alt ceas. Ăsta este ceasul de care spuneau că-i spre 90.000 de euro. Nu mi l-a furat nimeni. N-am mai mers cu avionul de vreo trei luni”, a susţinut Sorin Grindeanu.