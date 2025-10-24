News

Sorin Grindeanu, decizie de ultimă oră pentru deblocarea problemelor din justiție. Liderul PSD i-a chemat la Parlament pe șefii magistraţilor

PSD s-a implicat direct pentru deblocarea problemelor care planează asupra sistemului de justiție din România. Sorin Grindeanu a avut o întâlnire importantă la Parlament. Cine a participat
Mădălina Cristea
24.10.2025 | 12:55
Sorin Grindeanu decizie de ultima ora pentru deblocarea problemelor din justitie Liderul PSD ia chemat la Parlament pe sefiimagistratilor
Sorin Grindeanu, consultări la Parlament pentru deblocarea situației din justiție. Vrea lege nouă pentru pensiile magistraților. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, 24 octombrie 2025, că a început consultările la Parlament cu principalii reprezentanți ai sistemului judiciar, pentru a pregăti rapid o nouă lege a pensiilor magistraților. Social-democratul a precizat că a avut o întâlnire „constructivă” cu reprezentanții justiției

Sorin Grindeanu, consultări cu mai marii justiției la Parlament. S-a vorbit despre reforma pensiilor speciale

„Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Liderul interimar al PSD a explicat că acest demers are două obiective principale: deblocarea situației din justiție și formarea, sub coordonarea Parlamentului, a unui grup de lucru din specialiști care să găsească rapid o soluție legislativă constituțională.

La consultările care au avut loc la Parlament au participat și președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, procurorul general Alex Florența, ministrul justiției, Radu Marinescu, ministrul muncii, Florin Manole, precum și vicepremierul Marian Neacșu.

Liderul PSD a lansat și un apel către ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, cerându-le să se implice în acest proces. El a subliniat că trebuie folosite toate instrumentele parlamentare pentru a găsi „o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”.

Sorin Grindeanu, apel către liderii politici, în contextul reformei pensiilor speciale

„Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție. Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, a punctat liderul social-democrat.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
