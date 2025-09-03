Sorin Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan: „Nimeni nu e de neînlocuit”. Ce spune liderul PSD despre burse şi creşterea TVA

Sorin Grindeanu a făcut miercuri o radiografie a situaţiei politice din ţară, trecând în revistă măsurile luate de Guvernul Bolojan, dar vorbind şi despre viitorul Coaliţiei.

„Ar fi un gest anti-PSD ca PNL şi USR să se alieze pentru Primăria Capitalei”

Între subiectele abordate în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, de pe , s-a aflat şi cel al alegerilor pentru Primăria Capitalei, care ar urma să aibă loc în toamna acestui an sau, cel mai târziu, în primăvara lui 2026. Sorin Grindeanu a atras atenţia că ar interpreta o eventuală alianţă între USR şi PNL ca una împotriva PSD, lucru pe care i l-a transmis atât premierului Ilie Bolojan, cât şi preşedintelui Nicuşor Dan.

„Dacă PNL și USR s-ar uni pentru primărie, aș simți asta ca un gest anti-PSD. Atâta timp cât PSD-ul, în acest moment, prin candidații pe care îi are, este favorit, această unire pare anti-PSD. I-am transmis asta lui Bolojan, am avut discuții, dar nu s-au finalizat. I-am spus și președintelui Nicușor Dan și a zis că este logic”, a spus Sorin Grindeanu.

„Noi nu funcţionăm după ultimatumuri”

Referitor la actuala coaliţie de guvernare, că la un moment dat PSD a fost pe punctul de a o părăsi. În ceea ce-l priveşte pe premierul Ilie Bolojan, întrebat despre o eventuală demisie a acestuia, Grindeanu a răspuns că nimeni nu este de neînlocuit. „Nimeni nu e de neînlocuit, dar nu ar fi bine în acest moment. Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să continue ca premier pentru că are un mandat de dus la capăt (…) Nu există persoane care să fie deținătoare adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. De aceea trebuie să învățăm că dialogul într-o Coaliție formată din patru partide și minorități trebuie să fie principalul mod colaborare”, a spus Grindeanu.

Totuşi, că, în privinţa manierei de a conduce, experienţa lui Bolojan în administraţia locală este diferită de cea de acum. „Și dânsul învață să lucreze în Coaliție. Probabil că experiența pe care a avut-o dânsul la Bihor sau la Oradea, unde a avut majorități simple, a fost mai ușor. Aici vorbim de o Coaliție, e mai greu. Cu toții trebuie să învățăm să avem dialog. Noi nu funcționăm după ultimatumuri”, a mai declarat Grindeanu.

„Pot înţelege ca bursele să se dea de la media 9,50 în sus”

În cadrul aceleiaşi emisiuni, Sorin Grindeanu şi-a exprimat opinia şi în legătură cu bursele elevilor. El consideră că era necesară o schimbare a criteriilor după care acestea trebuie acordate. Spre exemplu, el consideră că media 8 pentru acordarea de burse este prea mică. „Bursele studenților, la fel ca bursele elevilor, nu erau așezate cum trebuie. Am avut bursă de merit în facultate. Nu se dădeau în liceu burse. Trebuie date de la o medie în sus, nu de la nota 8 în sus. Nu e o așezare corectă. Pot înțelege de la 9,50 în sus”, a afirmat liderul PSD.

În privinţa unei noi creşteri a TVA, de la 21 la 23%, Sorin Grindeanu a dezminţit, la fel ca şi premierul Bolojan, că o astfel de creştere s-ar fi discutat în coaliţie. În plus, a ţinut să sublinieze că este împotriva unei astfel de majorări. „Nu susțin creșterea TVA la 23%. Asta este o prostie. Nu am participat la nicio discuție în care să se discute creșterea TVA-ului la 23%. Sunt doar niște fumigene aruncate în spațiul public pentru a justifica alte acțiuni. Nici în Coaliție nu s-a discutat despre așa ceva”, a explicat Grindeanu.