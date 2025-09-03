Sorin Grindeanu, despre prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada de la Beijing: „Aş fi evitat asemenea situaţii”

Prezenţa lui , alături de lideri ca Xi Jinping, Vladimir Putin sau Kim Jong Un a stârnit reacţii dintre cele mai diverse în spaţiul public românesc. Ministrul Apărării a catalogat-o drept o palmă dată României, iar ministrul de externe spune că nu a fost o decizie înţeleaptă din partea celor doi.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu: „Linia PSD-ului e pro-europeană”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost chestionat în legătură cu participarea celor doi foşti premieri la parada din capitala Chinei. Cum ambii au îndeplinit funcţia de şefi ai guvernului din calitate de membri ai PSD, actualul lider al social-democraţilor a fost întrebat dacă l-a deranjat prezenţa lui Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă alături de şefi de stat controversaţi. Grindeanu a răspuns: „Nu-i vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opţiunea dânşilor, opţiunea personală. Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”.

Totuşi, chiar dacă ar fi avut ocazia, din capitala Chinei. „Eu, dacă aş fi fost în locul lor, (..) în mod sigur aş fi evitat asemenea situaţii. Dar, repet, este opţiunea personală, nu de partid, nu are nici o legătură, este opţiunea personală atât a domnului Adrian Năstase, cât şi a doamnei Dăncilă”, a mai afirmat preşedintele interimar al PSD.

ADVERTISEMENT

Adrian Câciu: „Nu le face bine o astfel de asociere”

Sorin Grindeanu consideră că prioritară ar trebui să fie consolidarea relaţiilor cu SUA şi UE. „Este loc de relaţii mai strânse cu Statele Unite ale Americii şi e loc de relaţii şi mai strânse cu Uniunea europeană. Astea sunt drumurile pe care mai trebuie să ne ducem. Neexcluzându-se unul pe celălalt, ci fiind complementare. Şi relaţia transatlantică şi relaţia europeană”, a mai spus preşedintele PSD.

La rândul său, deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al finanţelor şi al investiţiilor şi proiectelor europene, a spus că lui Năstase şi Dăncilă nu le face bine o asociere cu lideri consideraţi a fi dictatori în ţările lor. „Pot să spun doar că nu le face bine. Din punctul meu de vedere, niciunuia dintre domniile lor nu le face bine o astfel de asociere. Asta e părerea mea. În rest, a fost decizia dânșilor. Invitația existând, puteau să decidă să nu se ducă. N-are, încă o dată, nicio legătură”, a comentat Adrian Câciu.