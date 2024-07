Sorin Grindeanu, despre unul dintre cele mai așteptate drumuri din vestul țării: ”CNAIR a desemnat câştigătorul licitației”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că pentru construcția Variantei Ocolitoare Timișoara Vest.

Sorin Grindeanu, despre unul dintre cele mai așteptate drumuri din vestul țării

”Un nou proiect important pentru Timişoara este mai aproape de realizare! CNAIR a desemnat astăzi câştigătorul licitaţiei pentru construcţia Variantei Ocolitoare Timişoara Vest, în lungime de 13,9 km”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit șefului de la Transporturi, ”acest nou drum naţional va avea 4 benzi (câte două pe sens), iar pe traseul lui vor fi construite inclusiv 4 noduri rutiere, două pasaje şi un pod: Nod rutier la intersecţia cu DN69 (E671) şi cu Drumul Naţional Centura Timişoara (DNCT); Nod rutier la intersecţia cu DN6; Nod rutier la intersecţia cu DN59A; Nod rutier la intersecţia cu Radiala Nouă de Vest (C30); Pasaj peste DN59 şi peste linia CF100 (750 m); Pasaj peste DN6 şi linia CF133 (450 m); Pod peste râul Bega şi peste rezervoarele de nămol (450 m)”.

Sorin Grindeanu a subliniat că proiectul are o valoare totală de 1,41 miliarde de lei (fără TVA) și o durată maximă de 30 de luni, din care 6 luni sunt alocate proiectării și 24 de luni execuției.

”Construcţia Variantei Ocolitoare Timişoara Vest că are o valoare de 1,41 miliarde de lei (fără TVA), o durată de maximum 30 de luni (6 luni proiectare şi 24 de luni execuţie) şi va asigura legătura între actuala centură a municipiului (Timişoara Nord) şi Varianta de Ocolire Timişoara Sud (care urmează să fie finalizată la sfârşitul lunii august 2024)”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Contractul este finanţat prin Programul Transport 2021-2027 (PT) şi va putea fi semnat cu antreprenorul turc în termen de 10 zile, dacă nu vor exista contestaţii, conform anunțului ministrul Sorin Grindeanu.

Un nou drum expres se construiește în România

CNAIR a anunțat că pentru lotul doi al Drumului Expres Arad-Oradea, care va face legătura între România și Ungaria.

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a transmis că ofertele pentru construcția celor 39,7 kilometri ai lotului doi al Drumului Expres Arad – Oradea au venit din partea unor companii din România, Bulgaria, Ucraina şi Turcia.

Drumul Expres va face legătura între România și Ungaria, iar cel mai complex element de construcție va fi un pod cu o lungime de 1.091 metri.

„Contractul pentru construcția celor 39,7 km ai lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea are 8 oferte!

Asocierea BOG’ART SRL (lider) – TRACE GROUP HOLD PLC – G.P. GROUP JSC (Romania – Bulgaria)

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONCELEX SRL (Romania)

Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL -– (Romania – Ucraina)

Asocierea IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. – ROTARY CONSTRUCTUU MENTENANTA SA (Turcia – Romania)

Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (lider) – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – (Turcia)

NUROL INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

Asocierea ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S (lider) – STRACO HOLDING S.R.L. (Turcia – Romania)

Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider) – INFRAVIS SRL (Turcia – Romania)

Câștigătorul contractului cu o valoare estimată de 3,41 miliarde de lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport (PT), trebuie să construiască acest lot în 24 de luni”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.