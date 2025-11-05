News

Sorin Grindeanu e convins că Daniel Băluţă are prima şansă să câştige Primăria Capitalei. „Vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică”

"Daniel Băluţă e un om de care Bucureştiul are nevoie", susţine Sorin Grindeanu. Liderul PSD spune că primarul Sectorului 4 are prima şansă să câştige alegerile, datorită realizărilor de până acum.
Daniel Spătaru
05.11.2025 | 12:11
Daniel Băluţă este primarul Sectorului 4 din 2016, iar acum candidează pentru Primăria Capitalei Foto: Facebook
Sorin Grindeanu este convins că Daniel Băluță are prima șansă să devină noul primar general al Capitalei, argumentând că realizările acestuia în fruntea Sectorului 4 au convins electoratul bucureștean de capacitățile administrative ale candidatului social-democrat.

Sorin Grindeanu despre Daniel Băluţă: „A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4”

Președintele interimar al PSD afirmă că l-a îndemnat pe Băluţă să aibă un discurs administrativ şi să spună ce a făcut şi ce are de gând să facă pentru Bucureşti, în contextul în care el consideră că USR şi AUR fac circ în precampania pentru alegerile din 7 decembrie.

„Văd cum a început campania pe Bucureşti şi chiar am discutat cu Daniel Băluţă, cu candidatul PSD, şi l-am rugat să nu răspundă, să spună în continuare ce a făcut pentru Bucureşti, ce vrea să facă, să aibă un discurs administrativ. Pentru că ceilalţi am văzut, din partea USR-ului, chiar în seara asta, chiar din partea AUR-ului, nu fac decât circ, ştiu să livreze doar circ”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Liderul social-democrat a lăudat realizările lui Băluţă din Sectorul 4 şi consideră că acesta este primarul ideal de care are nevoie Capitala. „Mi-e foarte greu să spun procentual, dar în acest moment eu cred că Daniel Băluţă, şi spun cu tărie acest lucru, pleacă cu prima şansă, fiindcă are în spate realizări. A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4, e un om de care eu spun că Bucureştiul are nevoie, fiindcă vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică”, a mai declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, atac la candidatul USR: „Domnul Drulă are nevoie de proptele”

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Ştii că n-ai nimic ce să arăţi, pentru că n-ai nimic ce să arăţi, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluţă a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 şi în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot Bucureşti”, a adăugat el.

În acelaşi timp, preşedintele interimar al PSD l-a atacat pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuzându-l că duce o campanie bazată pe scandal. „Fiind un candidat slab, domnul Drulă are nevoie de proptele. Am spus şi ieri chestiunea aceasta. Ştiam cu toţii că e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal. L-am văzut şi azi de câteva ori. N-avem să intrăm noi în acest stil de campanie. Şi nu vom intra. Şi asta este rugămintea mea pentru Daniel Băluţă”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Daniel Spătaru
