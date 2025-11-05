Sorin Grindeanu e convins că Daniel Băluţă are prima şansă să câştige Primăria Capitalei. „Vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică”

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu este convins că Daniel Băluță are prima șansă să devină noul primar general al Capitalei, argumentând că realizările acestuia în fruntea Sectorului 4 au convins electoratul bucureștean de capacitățile administrative ale candidatului social-democrat.

Sorin Grindeanu despre Daniel Băluţă: „A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4”

Președintele interimar al PSD afirmă că l-a îndemnat pe Băluţă să aibă un discurs administrativ şi să spună ce a făcut şi ce are de gând să facă pentru Bucureşti, în contextul în care el consideră că USR şi AUR fac circ în precampania pentru alegerile din 7 decembrie.

ADVERTISEMENT

„Văd cum a început campania pe Bucureşti şi chiar am discutat cu Daniel Băluţă, cu candidatul PSD, şi l-am rugat să nu răspundă, să spună în continuare ce a făcut pentru Bucureşti, ce vrea să facă, să aibă un discurs administrativ. Pentru că ceilalţi am văzut, din partea USR-ului, chiar în seara asta, chiar din partea AUR-ului, nu fac decât circ, ştiu să livreze doar circ”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Liderul social-democrat şi consideră că acesta este primarul ideal de care are nevoie Capitala. „Mi-e foarte greu să spun procentual, dar în acest moment eu cred că Daniel Băluţă, şi spun cu tărie acest lucru, pleacă cu prima şansă, fiindcă are în spate realizări. A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4, e un om de care eu spun că Bucureştiul are nevoie, fiindcă vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică”, a mai declarat Grindeanu.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu, atac la candidatul USR: „Domnul Drulă are nevoie de proptele”

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Ştii că n-ai nimic ce să arăţi, pentru că n-ai nimic ce să arăţi, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluţă a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 şi în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot Bucureşti”, a adăugat el.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp, pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuzându-l că duce o campanie bazată pe scandal. „Fiind un candidat slab, domnul Drulă are nevoie de proptele. Am spus şi ieri chestiunea aceasta. Ştiam cu toţii că e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal. L-am văzut şi azi de câteva ori. N-avem să intrăm noi în acest stil de campanie. Şi nu vom intra. Şi asta este rugămintea mea pentru Daniel Băluţă”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.