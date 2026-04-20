Sorin Grindeanu, elogiat în presa comunistă. Legătura neașteptată din copilărie cu președintele Nicușor Dan

Scandalul din coaliție a ajuns într-un punct critic, iar surse politice spun că luni ar putea fi momentul în care conflictul va fi tranșat, în urma unei ședințe decisive. Tensiunile dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan s-au amplificat în ultimele zile, în timp ce declarațiile făcute joi de Nicușor Dan vin în paralel cu aceste dispute, conturând un context politic tot mai tensionat. Deși președintele a susținut că nu va accepta niciodată un guvern PSD-AUR, acesta a refuzat să ia partea vreuneia din părți în scandalul privind cererea social-democraților ca premierul actual să demisioneze.

Ce-i unește pe Sorin Grindeanu și Nicușor Dan. Pasiunea pe care au împărtășit-o încă din copilărie

Nicușor Dan a descris relația pe care o are cu Ilie Bolojan drept una ”corectă”, dar și-a păstrat neutralitatea și față de Sorin Grindeanu. În același timp, liderul PSD nu l-a atacat niciodată pe actualul președinte, , fostul președinte al partidului, care spunea că se teme că ”vom purta toți fustiță” dacă Nicușor ajunge la Cotroceni.

”Chimia” pe care Nicușor Dan o are cu Sorin Grindeanu mai poate avea o cauză care ține de formarea lor și mai ales de pasiunea pentru matematică pe care o au încă din școala primară. FANATIK a identificat un articol din publicația Flamura, din anul 1985, în care apare numele actualului lider PSD.

Sorin Grindeanu, elogiat în presa comunistă

”Caraș-Severinul – gazdă excelentă pentru un reușit concurs de matematică” este titlul articolului care îl menționează pe elevul Sorin Grindeanu din clasa a V-a drept câștigător al premiului I la prima ediție a memorialului ”Traian Lalescu”.

”La încheierea concursului, președintele juriului, prof. univ. dr. Gheorghe Constantin de la Universitatea Timișoara a ținut să precizeze: ‘Această manifestare se înscrie unui program complex și unitar de pregătire matematică a elevilor în spiritul unor valoroase tradiții ale școlii științifice românești, dar și al cerințelor ce decurg din perspectivele dezvoltării științei și tehnicii românești în viitor. Concursul interjudețean de la Caransebeș a putut fi – cred – din acest punct de vedere, un simbol al formării tineretului, o chemare către elevi pentru a-și perfecționa pregătirea, de a îmbunătăți rezultatele la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale, cât și a, cadrelor.

Concursul elevilor a fost de un nivel ridicat, cu teste complexe și mai grele decât cele de nivel județean și cu rezultate foarte bune’”, se arată în articolul din publicația Flamura.

Liderul PSD a apărut în presa comunistă înaintea olimpicului Nicușor Dan

Apariția lui Sorin Grideanu în presa comunistă, din perspectiva de , s-a produs, practic, cu doi ani înainte de cea a lui Nicușor Dan. Actualul președinte a devenit subiectul unui reportaj publicat în cotidianul Scânteia, în 1987, sub titlul ”Laureații de azi, specialiștii de mâine. Rezultate prestigioase ale elevilor români la olimpiadele balcanice de chimie, matematică, fizică”.

La acea vreme, Nicușor Dan era în clasa a XI-a și se pregătea să se înscrie la facultatea de matematică, lucru care s-a produs în 1989, când actualul președinte a devenit student la București.

În 1992, când Nicușor Dan pleca la Paris pentru a-și aprofunda cunoștințele, Sorin Grindeanu intra și el la Facultatea de Matematică de la Universitatea de Vest Timișoara, specialitatea informatică. În 1997, el a urmat studii postuniversitare cu specializarea baze de date, iar doi ani mai târziu a prins o bursă de perfecționare în domeniul statisticii sociale la Universitatea din Bologna.

Această bursă avea să-l îndepărteze pe Grindeanu de matematică. Din 1998 până în 2000, el apare ca preparator universitar la Facultatea de Sociologie și Psihologie, iar din 2000 devine asistent universitar.

Outsiderul Ilie Bolojan a predat religia

În 2001, cariera lui are un salt spectaculos, prin numirea în fruntea Direcției pentru Tineret și Sport Timiș, apoi consilier local, viceprimar al Timișoarei, iar din 2014, ministru pentru Societatea Informațională. Sorin Grindeanu este născut în 1973, fiind cu patru ani mai tânăr decât președintele Nicușor Dan.

Și Ilie Bolojan a fost cadru didactic, însă a predat pentru o scurtă perioadă, la o școală pentru copii cu nevoi speciale din Aleșd.