Sorin Grindeanu îi dă replica lui Dmitri Peskov: „Interferenţa rusă în alegerile din România este documentată”

Sorin Grindeanu a reacționat dur la declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în legătură cu dosarul deschis de Parchetul General pe numele lui Călin Georgescu. Președintele PSD spune că negarea Rusiei că ar fi încercat să influențeze alegerile prezidenţiale din 2024 nu schimbă realitatea consemnată în documentele de urmărire penală.

Grindeanu: „Interferenţa rusă este documentată”

că reacţia lui Dmitri Peskov se înscrie în nota de manipulare a Rusiei, în condiţiile în care interferenţa Moscovei în scrutinul de anul trecut este bine documentată.

„Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România. Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”, afirmă Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

„Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar. Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor”, a mai scris acesta.

România trebuie să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din ”înțelepciunea rusească”

că ţara noastră a fost ţinta unei campanii hibride masive, al cărei scop a fost nu numai influenţarea rezultului alegerilor, ci şi destabilizarea ordinii publice şi a instituţiilor statului. „Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut”, avertizează Grindeanu. „Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat”, mai spune acesta.

În continuare România trebuie să demonstreze că are „anticorpii democratici” necesari şi să transmită un semnal clar că nu are nimic de învăţat de la „înţelepciunea rusească”. „Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, încheie Sorin Grindeanu.