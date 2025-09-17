News

Sorin Grindeanu îi dă replica lui Dmitri Peskov: „Interferenţa rusă în alegerile din România este documentată”

Sorin Grindeanu, reacţie după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "România trebuie să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din 'înțelepciunea rusească'".
Daniel Spătaru
17.09.2025 | 11:23
Sorin Grindeanu ii da replica lui Dmitri Peskov Interferenta rusa in alegerile din Romania este documentata
Sorin Grindeanu consideră că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat o dată cu trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu Foto: Facebook

Sorin Grindeanu a reacționat dur la declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în legătură cu dosarul deschis de Parchetul General pe numele lui Călin Georgescu. Președintele PSD spune că negarea Rusiei că ar fi încercat să influențeze alegerile prezidenţiale din 2024  nu schimbă realitatea consemnată în documentele de urmărire penală.

ADVERTISEMENT

Grindeanu: „Interferenţa rusă este documentată”

Sorin Grindeanu consideră că reacţia lui Dmitri Peskov se înscrie în nota de manipulare a Rusiei, în condiţiile în care interferenţa Moscovei în scrutinul de anul trecut este bine documentată.

„Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România. Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”, afirmă Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

ADVERTISEMENT

„Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar. Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor”, a mai scris acesta.

România trebuie să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din ”înțelepciunea rusească”

Liderul social-democrat subliniază că ţara noastră a fost ţinta unei campanii hibride masive, al cărei scop a fost nu numai influenţarea rezultului alegerilor, ci şi destabilizarea ordinii publice şi a instituţiilor statului. „Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut”, avertizează Grindeanu. „Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat”, mai spune acesta.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

În continuare România trebuie să demonstreze că are „anticorpii democratici” necesari şi să transmită un semnal clar că nu are nimic de învăţat de la „înţelepciunea rusească”. „Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, încheie Sorin Grindeanu.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care...
Fanatik
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de conducere la ANRE
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor...
Fanatik
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
ONJN, război împotriva operatorilor de jocuri de noroc de pe piața neagră! Plângeri...
Fanatik
ONJN, război împotriva operatorilor de jocuri de noroc de pe piața neagră! Plângeri penale împotriva rețelelor ilegale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa...
iamsport.ro
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa Generației de Aur: 'Mergeați cu șefii Cooperativei' / 'Numai promisiuni deșarte, performanță nu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!