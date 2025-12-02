Sorin Grindeanu îi demolează pe rivalii lui Băluță la Primăria Capitalei: „Adevăratul dușman este Drulă. Ciucu e disperat să facă jocuri”

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților. îi demolează din temelii pe rivalii politici ai lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Președintele Camerei Deputaților este de părere că „adevăratul dușman al Bucureștiului este Drulă și USR”, în timp ce Ciucu „este disperat după jocuri de culise”.

Sorin Grindeanu îi demolează pe rivalii lui Băluță la Primăria Capitalei

Președintele PSD i-a atacat fără milă pe În contextul scrutinului de duminică, 7 decembrie, dar și a haosului din Prahova, pentru care o consideră răspunzătoare pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, Grindeanu a avut numai cuvinte „de laudă” la adresa partenerilor de coaliție.

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta.

Astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală. Adevărul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Noi cu ei ne luptăm”, a spus Grindeanu după asumarea răspunderii în Parlament a Guvernului Bolojan pe reforma pensiilor speciale.

Liderul PSD își apără candidatul de controversele contracandidaților

Șeful PSD nu l-a slăbit nici pe Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidat PNL la alegerile locale. Despre acesta, Grindeanu a spus că „Eu n-am să cred o secundă aceste sondaje de campanie scoase așa ca prin minune de către un domn disperat să facă jocuri de culise, acela e Ciprian Ciucu. Pe el nu-l preocupa să vorbească de proiectele Bucureștiului. Pe noi ne interesează ca Daniel Băluță să meargă pe drumul lui, să discute despre administrație, nu despre politică și chestiuni care sunt preocuparea altora”.

Întrebat dacă despre achizițiile imobiliare puse sub semne de întrebare de contracandidații săi, Grindeanu a spus că „N-am să cred o secundă. Sunt chestiuni care țin de sunet și lumini pe care ceilalți le aruncă în acest moment”.