News

Sorin Grindeanu îi demolează pe rivalii lui Băluță la Primăria Capitalei: „Adevăratul dușman este Drulă. Ciucu e disperat să facă jocuri”

Sorin Grindeanu nu mai are milă și îi demolează pe rivalii lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Ce a spus despre Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu?
Raluca Alexe
02.12.2025 | 18:08
Sorin Grindeanu ii demoleaza pe rivalii lui Baluta la Primaria Capitalei Adevaratul dusman este Drula Ciucu e disperat sa faca jocuri
Sorin Grindeanu îi critică dur pe rivalii lui Daniel Băluță / sursa: Hepta
ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților. îi demolează din temelii pe rivalii politici ai lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Președintele Camerei Deputaților este de părere că „adevăratul dușman al Bucureștiului este Drulă și USR”, în timp ce Ciucu „este disperat după jocuri de culise”.

Sorin Grindeanu îi demolează pe rivalii lui Băluță la Primăria Capitalei

Președintele PSD i-a atacat fără milă pe candidații PNL și USR la șefia Capitalei. În contextul scrutinului de duminică, 7 decembrie, dar și a haosului din Prahova, pentru care o consideră răspunzătoare pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, Grindeanu a avut numai cuvinte „de laudă” la adresa partenerilor de coaliție.

ADVERTISEMENT

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta.

Astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală. Adevărul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Noi cu ei ne luptăm”, a spus Grindeanu după asumarea răspunderii în Parlament a Guvernului Bolojan pe reforma pensiilor speciale.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Liderul PSD își apără candidatul de controversele contracandidaților

Șeful PSD nu l-a slăbit nici pe Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidat PNL la alegerile locale. Despre acesta, Grindeanu a spus că „Eu n-am să cred o secundă aceste sondaje de campanie scoase așa ca prin minune de către un domn disperat să facă jocuri de culise, acela e Ciprian Ciucu. Pe el nu-l preocupa să vorbească de proiectele Bucureștiului. Pe noi ne interesează ca Daniel Băluță să meargă pe drumul lui, să discute despre administrație, nu despre politică și chestiuni care sunt preocuparea altora”.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

Întrebat dacă consideră că Daniel Băluță ar trebui să vorbească public despre achizițiile imobiliare puse sub semne de întrebare de contracandidații săi, Grindeanu a spus că „N-am să cred o secundă. Sunt chestiuni care țin de sunet și lumini pe care ceilalți le aruncă în acest moment”.

Alegeri Primăria Capitalei. Cum a ajuns Cătălin Drulă în pantofii Elenei Lasconi. Dreapta...
Fanatik
Alegeri Primăria Capitalei. Cum a ajuns Cătălin Drulă în pantofii Elenei Lasconi. Dreapta vrea intervenția președintelui Dan. ”Poate împinge un vot pentru Ciprian Ciucu”
Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, s-a stins din viață la 39...
Fanatik
Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, s-a stins din viață la 39 de ani. De ce boală suferea. Apropiații sunt sfâșiați de durere
Daniel Băluță, victorie împotriva rechinilor imobiliari: „Am oprit construcția blocurilor de 14 etaje....
Fanatik
Daniel Băluță, victorie împotriva rechinilor imobiliari: „Am oprit construcția blocurilor de 14 etaje. Facem grădiniță, școală și parc”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Atac NECRUȚĂTOR la adresa unui antrenor român: 'Nu ar face niciun punct până...
iamsport.ro
Atac NECRUȚĂTOR la adresa unui antrenor român: 'Nu ar face niciun punct până la finalul campionatului la Sibiu, atât de slab e! Nu vine la antrenamente, nu se trezește'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!