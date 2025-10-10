News

Sorin Grindeanu, la congresul UDMR: „Dacă noi vom da greş, România va da greş”

Sorin Grindeanu a ţinut un discurs la congresul UDMR, în care i-a mulţumit lui Viktor Orban pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a României la Schengen.
Daniel Spătaru
10.10.2025 | 14:54
Sorin Grindeanu la congresul UDMR Daca noi vom da gres Romania va da gres
Sorin Grindeanu i-a mulţumit lui Viktor Orban pentru sprijinirea aderării României la Spaţiul Schengen Foto: Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost prezent vineri la Cluj-Napoca, la congresul UDMR, unde a fost invitat să ţină un discurs. Acesta a vorbit despre coaliţia de guvernare, dar a remarcat şi faptul că intrarea României în Spaţiul Schengen s-a produs în timpul preşedinţiei maghiare a Uniunii Europene.

Sorin Grindeanu, la congresul UDMR: „România trece printr-o perioadă complicată”

Sorin Grindeanu a subliniat că România traversează o perioadă complicată, în care răbdarea populaţiei este din ce în ce mai mică, în timp ce tentaţia populismului este din ce în ce mai mare. Tocmai ca urmare a acestei situaţii, rolul coaliţiei este atât de important, spune liderul social-democrat.

„Astăzi, de pe scena congresului UDMR, vreau să vă vorbesc despre unitate, unitatea dintre noi, partidele de guvernare şi, poate cel mai important, unitate şi reconciliere cu o mare parte din societate. Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentaţia populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică.

Dacă noi vom da greş, România va da greş şi nu ne vom putea ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul. Dincolo de noi, de această coaliţie, este doar deşertul populismului şi asta ştim cu toţii. Depinde doar de noi dacă vom permite asta, iar aici trebuie să apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viaţa politică românească, în general, şi în interiorul acestei coaliţii, în mod special”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu: „România a fost ţinută la uşa Schengen timp de 13 ani”

Totodată, Sorin Grindeanu a ţinut să-i mulţumească premierului Viktor Orban, prezent şi el la congresul UDMR de la Cluj-Napoca, pentru sprijinul acordat de Ungaria în procesul de aderare a ţării noastre la Spaţiul Schengen.

„Îi mulţumesc premierului Viktor Orban şi poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noştri aliaţi occidentali în realizarea acestui obiectiv naţional. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal şi firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ţinută la uşa Schengen timp de 13 ani. Acesta este un exemplu cât se poate de concret care demonstrează că unitatea şi respectul reciproc sunt mai puternice decât diferenţele care ne pot separa”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a mai apreciat echilibrul pe care UDMR l-a adus în politica românească şi în interiorul actualei coaliţii de guvernare. Deşi a admmis că uneori în coaliţie pare că se vorbeşte „pe limbi diferite”, acest lucru „nu este din cauza prietenilor noştri de la UDMR”.

