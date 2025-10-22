Sorin Grindeanu la Craiova, la alegerea noului preşedinte al PSD Dolj: „Sunt aici, la cea mai puternică organizaţie din România”

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a participat miercuri, la Craiova, la Conferința Județeană Extraordinară a PSD Dolj. Pe lângă liderul social-democrat, la eveniment au mai fost prezenți, între alţii, europarlamentarul Claudiu Manda, preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, dar şi primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu.

Sorin Grindeanu este singurul candidat la preşedinţia PSD, pentru congresul din 7 noiembrie, iar europarlamentarul Claudiu Manda a acceptat să facă parte din echipa sa şi să preia funcţia de secretar general al partidului. În schimbul noii funcţii, Manda a trebuit să renunţe la preşedinţia organizaţiei PSD Dolj, iar scopul congresului de joi, de la Craiova, a fost tocmai alegerea unui nou lider al filialei. De altfel, soţia sa, primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a prezentat la conferinţa de presă un tricou pe care scria „După 12 ani de Manda(t), şef doar acasă”. Noul preşedinte al organizaţiei PSD Dolj este, începând de miercuri, Cosmin Vasile, care deţine şi funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean.

În discursul său, Sorin Grindeanu a lăudat organizaţia PSD Dolj, despre care a spus că este cea mai puternică din ţară, şi a dezvăluit că a aşteptat mai bine de o săptămână răspunsul lui Claudiu Manda de a deveni noul secretar general al partidului. „Colegii de la comunicare au venit cu mine aici, mi-au pregătit un întreg punctaj pe care să îl transmit azi, dar înainte de a intra în aceste lucruri aş vrea să vă spun altceva. Lucruri pe care cred că aici, la cea mai puternică organizaţie PSD din ţară, merită a fi spuse. Şi sunt chestiuni personale. În primul rând e adevărat ce a spus Claudiu, că am aşteptat vreo opt zile răspunsul de la el, legat de propunerea pe care i-am făcut-o, de a veni alături de mine, ca secretar general”, şi-a început Sorin Grindeanu discursul de la Craiova.

Sorin Grindeanu e pe jumătate oltean şi ţine cu Universitatea Craiova

Prezent în Cetatea Băniei, a vorbit şi despre originile sale olteneşti şi a mărturisit că echipa sa de fotbal favorită este Universitatea Craiova. Grindeanu chiar i-a enumerat pe fotbaliştii Craiovei Maxima care făceau istorie acum 40 de ani şi este convins că acest sezon de Superliga va fi câştigat de formaţia olteană. „Domnule preşedinte Preoteasa, m-aţi întrebat dacă sunt un pic oltean. Tata e oltean de la Tismana. E adevărat e din Gorj, nu-i din Dolj. Iar dacă m-am ridicat şi am ieşit din sală la imnul secuilor, asta nu înseamnă că o fac la imnul Universităţii Craiova, echipa cu care ţin, şi nu ţin de acum, ţin de pe vremea Craiovei Maxima, cu Lung, Negrilă, Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu, Donose, Balaci, Beldeanu, Cămptaru, Crişan… Universitatea Craiova, echipa care anul ăsta în mod sigur va lua campionatul”, a mai spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu o laudă pe Olguța Vasilescu pentru proiectul Drumului Expres Craiova–Pitești

, care leagă Craiova de restul ţării, amintind şi de priorităţile imediate în materie de construcţie de drumuri. „Olguţa Vasilescu spunea mai devreme de Drumul Expres Craiova – Piteşti. Să ştiţi că la începutul lui 2017, când am revitalizat acest proiect, cu Olguţa în guvern, meritul principal a fost al ei, al lui Claudiu, al parlamentarilor de Dolj. De ce? Pentru că au venit foarte repede şi au spus că nu e nevoie să facem alte studii de fezabilitate, aveau deja unul pentru Drum Expres astfel încât să se poată face mai rapid acest drum.

Al doilea lucru, legat şi de faptul că cealaltă jumătate a mea vine din Banat, din Caraş, e drumul care trebuie să lege Oltenia de Banat. Şi care leagă Oltenia de vestul ţării şi de vestul Europei. Iar acest lucru trebuie să se întâmple rapid. Şi sigur, mai este Drumul Expres Craiova-Filiaşi-Târgu Jiu, care în această fază ar trebui să intre în forma de execuţie”, a declarat fostul ministru al transporturilor.

De la tribuna congresului celei mai puternice organizaţii PSD, Sorin Grindeanu a ţinut să transmită şi un mesaj cu privire la viitorul mare congres al partidului, din 7 noiembrie. „Sunt în inima Olteniei, la cea mai puternică organizaţie şi la regiunea care dă cele mai multe voturi pentru PSD, pentru că vreau de aici, împreună, să transmitem un mesaj puternic. Că viitorul Congres al PSD va fi momentul în care social-democraţia îşi va reafirma valorile. România are nevoie de o stângă puternică, care să fie o alternativă credibilă la dezastrul de dreapta şi la populismul fără soluţii şi fără substanţă pe care îl vedem în fiecare zi”, şi-a dezvăluit Sorin Grindeanu intenţiile pe care are de gând să le pună în practică, o dată ce va fi ales preşedinte cu drepturi depline al PSD.