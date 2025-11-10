Sorin Grindeanu, mesaj dur pentru premierul Ilie Bolojan: ”La guvern s-a pierdut vremea. Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos”

ADVERTISEMENT

Într-o conferință de presă susținută luni la sediul de partid, Sorin Grindeanu a reacționat vehement la adresa premierului Ilie Bolojan. Președintele PSD l-a acuzat direct pe șeful Guvernului că a pierdut timp prețios în adoptarea legii pensiilor magistraților.

Noua conducere a PSD, în frunte cu președintele proaspăt ales Sorin Grindeanu, s-a reunit luni în prima ședință. După acest evenimentul, noul șef al social-democraților a făcut declarații despre legea pensiilor speciale. Sorin Grindeanu a lansat critici destul de dure la adresa modului de lucru al Executivului.

Acesta i-a acuzat pe ”unii reprezentanți ai guvernului” de ”populism grețos” în legătură cu reforma pensiilor speciale ale magistraților. Fără să dea nume, liderul PSD a făcut referire la un comportament de ONG. Grindeanu mai acuză lipsa de acțiune și avertizează că România riscă să piardă fonduri europene dacă nu se respectă termenul limită de 28 noiembrie.

”Sunt trei săptămâni de când există această decizie a Curții Constituționale. S-a pierdut vremea la guvern. Se știa foarte bine de când a fost dată această decizie că e o respingere pe formă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu cere ca forma actuală a legii pensiilor magistraților să fie modificată

În ciuda deciziei CCR, este unul bun și trebuie continuat pe aceeași direcție. În ceea ce-l privește, Sorin Grindeanu a subliniat, luni, că forma actuală a legii trebuie îmbunătățită: ”Sper ca, odată cu eventualele discuții care pot să aibă loc în această săptămână, să avem o lege mai bună, pentru că asta de acum nu e bună.

Trebuie să fie una mai bună, în care să nu mai poți să ieși așa de tânăr la pensie, să ajungi la 65 de ani să ieși la pensie. Să vorbim de un cuantum normal al pensiei, nu egal cu salariul. Și să nu pierdem cele 231 de milioane de euro”, a spus șeful PSD.

Liderul PSD i-a criticat pe unii dintre membrii Guvernului: ”Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos”

Sorin Grindeanu a arătat cu degetul și către unii membri din Executiv, cărora le-a cerut să iasă din zona de ”populism grețos”. ”Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos, pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai guvernului. Dacă vrem să avem o lege, dacă vrem să mergem mai departe, lucrurile acestea nu mai țin de politică și de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de ONG-uri”, a mai afirmat liderul social-democrat.

În aceeași apariție publică de luni, de la ”Ora premierului”. A spus că nu este acceptabil ca acesta să refuze să vină în Parlament pentru informări. ”Nu se poate să nu vii. Nu se prea poate. Nu se poate să nu vii”, a declarat Grindeanu.