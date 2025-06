Sorin Grindeanu nu e sigur de postul de premier la rotativă. „Acum e fără nume. Nu trebuie să te superi pe Nicuşor Dan”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a dezvăluit că acordul coaliției de guvernământ nu are stabilit numele premierilor. Acesta a precizat că în guvernarea trecută Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu erau trecuți astfel în acordul vechi, însă noua coaliție nu a specificat numele premierilor. Asta înseamnă că PSD va decide cine va prelua fotoliul de premier după Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu nu e sigur pe fotoliul de premier

Președintele UDMR a declarat că actualul acord de guvernare nu precizează numele celor care sunt/ vor fi susținuți pentru funcția de premier. Acesta a precizat că va rămâne la latitudinea PSD-ului să-l desemneze pe viitorul premier în cadrul rotativei, în contrast cu fostul acord de la guvernarea precedentă.

„Nu scrie în acordul de coaliţie, nu scrie nume. Scrie PNL, PSD. Acum câţiva ani, în 2021, când a fost stabilit acordul de atunci şi rotativa de atunci, acolo scria Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu. Acum nu scrie nici de Bolojan şi nici de Grindeanu. E fără nume. Va decide PSD când va fi momentul fiindcă nu au avansat niciun nume. E fix treaba lor”, a declarat Kelemen Hunor, la emisiunea Insider Politic.

Detaliul precizat de președintele UDMR vine în contextul în care Sorin Grindeanu ocupă funcția de președinte interimar al PSD, social-democrații urmând să aibă un congres la toamnă, atunci când își vor desemna noua conducere. În timpul negocierilor de la Cotroceni au existat mai multe voci din partid care au criticat poziția

Liderul UDMR a susținut că electoratul lui Nicușor Dan nu ar trebui să reacționeze critic , dată fiind actuala majoritate din Parlament.

„Nici preşedintele Dan nu avea ce să facă fiindcă prea multe variaţii de a forma o majoritate nu există (…) Nu trebuie să te superi pe Nicuşor Dan. Dacă Nicuşor Dan ar fi avut 3-4 soluţii pentru a forma o majoritate stabilă, ok, hai, îl certăm, dar din acest punct de vedere el lucra din votul de anul trecut”, a mai spus acesta.

Liderul UDMR, critic la ideea rotativei de guvernare

Kelemen Hunor a criticat încă o dată adoptarea rotativei guvernamentale, spunând că este o decizie greșită, pe care oamenii nu au susținut-o nici în guvernarea precedentă.

„Eu am spus de la bun început că e o greşeală. În continuare cred acest lucru, dar ce mai contează ce cred eu? Dacă marea majoritate a coaliţiei, în afară de mine, ceilalţi trei au fost de acord cu rotativa, ce era să fac eu? Spuneam, la un moment dat, trebuia să îmi tai venele sau să fac harakiri? Şi fără mine era majoritate.

Eu am spus franc şi lor şi între patru ochi. Am discutat şi la Cotroceni această chestiune, dar ce era să fac mai mult decât să spun şi am argumentat de ce nu e bine, dacă ei au dorit acest lucru? Din acest punct de vedere nu mi-am schimbat părerea. Vom vedea”, a mai precizat Kelemen Hunor.