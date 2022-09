Sorin Grindeanu nu exclude reîntoarcerea în funcția de premier. Condițiile în care ar accepta o nouă desemnare

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut un mandat de numai jumătate de an ca prim-ministru, în 2017, dar nu exclude ca în viitor să ocupe din nou această funcție.

Într-o emisiune la , Grindeanu a precizat că ar putea fi din nou șef al Guvernului dacă, în același timp, ar ocupa și funcția de președinte al PSD.

„Orice om politic are un anumit proiect. În mod sigur nu mi-aș dori să fiu prim-ministru fără să fiu președintele partidului din care fac parte. Experimente de tipul acesta au arătat, și nu doar la PSD, chiar și la PNL în istoria recentă, că nu sunt foarte solide”, a declarat Sorin Grindeanu.

Un obiectiv pe termen lung

La observația moderatoarei că acest lucru înseamnă fie că îl va refuza pe Marcel Ciolacu, fie că îl va înlătura de la , social-democratul a infirmat ambele variante.

„Nu! Marcel Ciolacu este președintele PSD. Marcel Ciolacu va merge premier (…) Nu mai repet experiențe nefericite. În momentul în care ești prim-ministru, cred că e foarte important să ai în spate partidul care te susține și să fii președintele acelui partid”, a răspuns .

La insistențele moderatoarei, Sorin Grindeanu a precizat că funcția de prim-ministru nu este un obiectiv pe care să-l urmărească în acest moment.

„Dacă lucrurile evoluează în acest sens, nu voi spune nu, cu condițiile pe care le spuneam mai devreme. E foarte grea viața de prim-ministru. Dacă ești responsabil și simți pentru țara ta și cetățenii tăi, te apasă aceste lucruri. Încerci să faci bine cât poți tu de mult, dar nu tot timpul îți iese. Dorința de a face bine este întoarsă și ți se întoarce împotrivă. Nu e un lucru simplu, nu e o țintă pe care să o urmăresc și să o am în acest moment. Am fost prim-ministru, am fost ministru, am fost și președinte de consiliu județean, nu am ținte de acest tip”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost prim-ministru în perioada 4 ianuarie-29 iunie 2017. Începutul mandatului său a fost marcat de amplele proteste împotriva adoptării OUG 13 privind amnistia și grațierea.

Ulterior acestor proteste, relațiile sale cu șeful PSD de atunci, Liviu Dragnea, au devenit din ce în ce mai tensionate până în punctul în care partidul i-a retras lui Grindeanu susținerea politică. Cum acesta a refuzat să demisioneze, chiar și după aproape toți miniștrii au demisionat, PSD a fost nevoit să inițiez o moțiune de cenzură pentru a-și propriul premier.