Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu. Ce spune despre criza apei din Prahova: „M-aș duce acolo să încerc să rezolv ce am încurcat”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa ministrului mediului, Diana Buzoianu, din cauza crizei grave a apei potabile care a lăsat pe uscat 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița. Liderul social democrat spune că, deși acum o săptămână primea asigurări că totul este sub control, realitatea din teren arată că situația a scăpat de sub supraveghere.

Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu

Cu toate că a subliniat că nu caută vinovați, Grindeanu a declarat că lucrurile nu au fost gestionate corect. Potrivit acestuia, au existat avertismente clare din partea prefectului de Prahova, însă acestea ar fi fost ignorate de cei de la Apele Române.

”Eu am văzut asigurările primite din partea domniei sale în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că totul e sub control. Din păcate, pare că nu e sub control. Eu nu caut vinovaţi şi în rolul meu nu e să găsească vinovaţi. Fac tot ce pot şi încerc să ţin legătura cu colegii mei, aşa cât pot colegii mei, să ajutăm să se remedieze această situaţie scăpată de sub control. Pentru că despre asta este vorba. Asta se întâmplă la Prahova. Dincolo de aruncarea pisicii dintr-o parte în alta, lucrurile nu au fost urmărite aşa cum trebuie”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, la Parlament.

Ce ar fi făcut liderul PSD dacă ar fi fost ministrul mediului

ministrei mediului, Diana Buzoianu. Social-democratul spune că, dacă ar fi ocupat funcția pe care o ocupă ea, ar fi mers imediat la fața locului pentru a încerca să repare greșelile făcute, fiindcă pe oamenii afectați nu îi interesează explicațiile politice, că să le fie rezolvată problema cu care se confruntă.

Situația este cu atât mai gravă cu cât criza a afectat și unitățile medicale. Potrivit șefului PSD, sunt deja trei spitale au rămas fără alimentare cu apă. Din acest motiv, el i a cerut personal ministrului sănătății să se deplaseze de urgență în zonă pentru a găsi soluții, chiar dacă recunoaște că, în mod normal, acest ordin ar fi trebuit să vină de la premier. Între timp, autoritățile au decis să apeleze la Rezervele de Stat pentru a transporta

”Sunt lucruri pe care reformiştii de la Apele Române nu le-au luat în calcul. Asta e o treabă care, în acest moment, poate prea puţin îi interesează pe românii de acolo. Pe românii de acolo îi interesează să rezolve problema. Iar eu, dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv această problemă să încerc să rezolv ce am încurcat”, a completat Sorin Grindeanu.