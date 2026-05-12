Sorin Grindeanu, premier? Liderul PSD nu dă înapoi de la această funcție. În ce scenariu ar fi posibil. „Este într-o poziție dificilă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut luni, 11 mai, o serie de întâlniri la Parlament cu reprezentanți ai partidelor parlamentare și cu aleși neafiliați, în contextul în care încearcă să contureze o nouă majoritate parlamentară. În acest context, el a declarat că nu ar refuza funcția de premier dacă formațiunea pe care o conduce l-ar propune.

Sorin Grindeanu n-ar da înapoi de la funcția de premier

Sorin Grindeanu a declarat luni, 11 mai, faptul că nu ar refuza funcția de premier dacă social-democrații decid asta. „Dacă în forurile de conducere ale partidului se decide că eu urmează să fiu premier într-o formulă de guvern cu alte partide, nu voi refuza să îmi asum asemenea funcție”, a declarat acesta.

În același timp, liderul PSD a menționat că rămâne de văzut în ce direcție merge PSD-ul, indiferent dacă vorbim de opoziție, guvern minoritar sau scenariul în care formațiunea politică ar fi parte dintr-un Executiv fără premier PSD, deciziile se vor lua „lărgit”. Cu toate acestea, el a precizat că nu și-ar dori anticipate.

„Eu am văzut în aceste zile tot felul de abordări. I-am învățat pe colegii mei, eu și ceilalți din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În același mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD și de această dată. Că e opoziția, când avem scenariile clare în față, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliție unde PSD nu are prim-ministru, în același mod vom lua decizia. Deci, ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac în acest moment”, a mai punctat liderul PSD.

De asemenea, în ceea ce privește varianta unui guvern condus de un , liderul social-democraților a spus că nu exclude opțiunea, însă precizează că nu și-o dorește. Grindeanu susține că e deschis discuțiilor cu Ilie Bolojan pentru o soluție în vederea refacerii coaliției, însă pentru o .

„Ar fi de acord să stea față în față cu președintele PNL, Ilie Bolojan, la consultările de la Palatul Cotroceni, dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită și atât timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan”, a precizat acesta.

Ar putea ajunge Grindeanu premier?

FANATIK a obținut punctul de vedere al analistului politic Adrian Zăbavă, care consideră că Sorin Grindeanu nu poate fi premierul unei coaliții. „Și dacă în PNL se întâmplă o schismă, dacă Bolojan pierde peste noapte partidul și câștigă alții, mă îndoiesc că asupra PNL mai poate rămâne vreo urmă de credibilitate dacă acceptă să rămână în coaliție cu PSD mai departe cu Sorin Grindeanu premier. Cu atât mai puțin USR. Un USR rămas la guvernare alături de PSD cu Grindeanu premier, practic își pierde rațiunea de a fi. În consecință nu văd acest scenariu probabil”.

În același timp, vorbind despre un scenariu „posibil, nu și probabil astăzi”, ar fi cel cu Sorin Grindeanu premier în fruntea unui guvern format de UDMR, minorități și alții.

„De vreo câteva zile purtători secunzi de mesaje a PSD, dar și vocea principală a PSD, Sorin Grindeanu, parcă trimit mesaje cu privire la asumarea guvernării, ceea ce arată că PSD nu s-ar da în spate de la preluarea guvernării, dacă s-ar întâmpla în condiții precum acestea pe care le menționam, un guvern în care să nu depindă de alții, ci să fie vioara întâi și să nu trebuiască să împartă prea multe lucruri”, a punctat analistul politic Adrian Zăbavă.

În ce scenariu ar ajunge liderul PSD premier

Consultantul politic susține că oportunitatea lui Sorin Grindeanu de a fi premier ar fi fost în contextul rotativei guvernamentale, atunci când i-ar fi venit rândul. De asemenea, în scenariul acesta el nu s-ar considera un premier de sacrificiu, însă șansa lui la această funcție ar fi doar într-o variantă de guvern minoritar.

„Cred că ar fi șansa lui, până la urmă, din punct de vedere politic. Este într-o poziție dificilă. PSD, în opoziție cu Sorin Grindeanu președinte, e greu de crezut că poate crește, ținând cont de istoricul lui Sorin Grindeanu, actuala situație în care se află, cota mică de încredere pe care o are și așa mai departe.

Deci, șansa lui Sorin Grindeanu de a fi premier ar fi fost continuarea coaliției și ajungerea la momentul rotativei, atunci urmând să preia guvernarea. Dacă acest scenariu nu mai e posibil, atunci o situație de asta cu un guvern minoritar în criză politică poate fi singura lui șansă de a deveni premier și relevant din această perspectivă, până la urmă. Pentru că altfel, repet, cu PSD în opoziție, eu nu cred că Sorin Grindeanu va fi președintele PSD la momentul alegerilor viitoare în 2028”, ne-a mai declarat expertul Adrian Zăbavă.