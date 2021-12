Sorin Grindeanu reacționează după afirmațiile lui Liviu Dragnea. Când s-a rupt, de fapt, relația cu fostul lider PSD

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a vorbit duminică despre momentul care a distrus relația dintre el şi fostul lider al Partidului Social Democrat.

După ce afirmase recent că ruptura a apărut când a fost în vizită la preşedintele Klaus Iohannis, fostul premier PSD a explicat într-o intervenție la Prima TV când s-a rupt de fapt relația dintre cei doi.

Sorin Grindeanu, despre relaţia cu Liviu Dragnea: ”Ruptura a apărut când mi-am asumat aproape în mod personal să dau Ordonanţa 14”

”Nu vreau să comentez în general ce spune un fost preşedinte al PSD (…) oricât ar devia acea persoană care a ocupat în trecut funcţia de preşedinte, nu cred că e normal să comentez eu spusele unui fost preşedinte.

ADVERTISEMENT

Dar, ruptura nu a apărut atunci, ruptura a apărut când mi-am asumat aproape în mod personal să dau Ordonanţa 14.

Ordonanţa 13 nu era în vigoare pentru că exista acel buffer de 10 zile. Tot ce a urmat după, a fost, de fapt, inclusiv finalul, acea moţiune de cenzură, a fost urmare a acelui episod”, a declarat Sorin Grindeanu, conform News.ro.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu a fost întrebat, de asemenea, dacă fostul lider al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a cerut să nu dea OUG 14.

Totodată, Prim-vicepreşedintele PSD a infirmat zvonurile că el și soția sa au fost în vizită la președintele Klaus Iohannis.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu: ”Este o prostie imensă şi închid subiectul că eu cu soţia mea am fost acasă la preşedinte”

”Nu mai vreau să reiau. Dacă vă aduceţi aminte, şi vă uitaţi, şi verificaţi, am chemat Guvernul cred că într-o sâmbătă, de acasă, să dăm acea Ordonanţă 14. Acea decizie am luat-o în mod personal.

Ştiam în ce intru, mi-am asumat acel lucru. Am văzut tot felul de chestiuni că am fost cu soţia. Este o prostie imensă şi închid subiectul că eu cu soţia mea am fost acasă la preşedintele Klaus Iohannis. Minciună, punct”, a afirmat fostul premier.

ADVERTISEMENT

În cadrul interviului, Sorin Grindeanu a mai fost întrebat cum este să stea din nou la masă cu Klaus Iohannis după divergențele din trecut.

”După momentul acela, după OUG 14 eu am mai interacţionat cu preşedintele României, am fost prim ministrul 5 -6 luni. Am avut o relaţie instituţională, nici bună nici rea, ne-am respectat fiecare pătratul dat de Constituţie, de asemenea, am interacţionat cât am fost preşedinte la ANCOM, informându-l despre anumite lucruri care trebuiau să se întâmple la nivel de ANCOM şi care au şi impactat la nivel naţional, deci nimic ieşit din comun”, a declarat Grindeanu.