Sorin Grindeanu, reacţie dură la adresa guvernului după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Este o ruşine pentru întreaga Coaliţie”

România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce PIB în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Reacţia PSD la această situaţie a fost vehementă, iar Sorin Grindeanu acuză că vinovat pentru această situaţie este „încăpăţânarea dusă la absurd”.

„A venit timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”

Sorin Grindeanu îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan şi spune că intrarea României în recesiune este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”. Preşedintele PSD afirmă că partidul său îşi asumă partea sa de vină, ca parte a coaliţiei de guvernare, dar spune că „a venit timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă şi o ruşine pentru întreaga Coaliţie de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

„Încăpăţânarea dusă la absurd”, vinovată de această situaţie

spune că partidul său a reuşit să împiedice creşterea TVA la 24%, îngheţarea salariului minim, oprirea unor subvenţii şi plafonări, dar admite că PSD nu a reușit întotdeauna să găsească „mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească”.

În acelaşi timp, Grindeanu aduce noi critici premierului Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru această situaţie. „În mod cert, există un vinovat principal pentru direcţia greşită în care am fost împinşi. Încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional, obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale în locul dialogului real şi al soluţiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanţ la şase luni de mandat”, este concluzia lui Sorin Grindeanu.

Grindeanu ameninţă: „O guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”

nu sunt interesați de scuze și justificări şi văd doar rezultatul, că după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune. „În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit”, cere vicepremierul. „Românii nu sunt niște nume ce ‘poartă cheltuieli’ într-un tabel, nici niște ‘asistați’ sau ‘probleme bugetare’. Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi. Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și ‘fără excepții'”, a mai scris preşedintele PSD.

În finalul postării sale, el a ameninţat din nou că social-democraţii ar putea ieşi de la guvernare dacă premierul nu ţine seama de programul de ralansare economică al PSD. „Este nevoie de dialog real în Coaliție, nu de decizii impuse unilateral. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”, a scris Sorin Grindeanu în finalul postării sale.