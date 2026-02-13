News

Sorin Grindeanu, reacţie dură la adresa guvernului după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Este o ruşine pentru întreaga Coaliţie”

După anunţul oficial al intrării României în recesiune tehnică, Sorin Grindeanu îl acuză pe premier de "încăpățânare dusă la absurd" și amenință cu ieșirea PSD de la guvernare.
Daniel Spătaru
13.02.2026 | 13:02
Sorin Grindeanu reactie dura la adresa guvernului dupa ce Romania a intrat in recesiune tehnica Este o rusine pentru intreaga Coalitie
Sorin Grindeanu cere oprirea măsurilor de austeritate şi avertizează că PSD ar putea rupe coaliţia dacă nu se schimbă cursul economic al ţării Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce PIB în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Reacţia PSD la această situaţie a fost vehementă, iar Sorin Grindeanu acuză că vinovat pentru această situaţie este „încăpăţânarea dusă la absurd”.

„A venit timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”

Sorin Grindeanu îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan şi spune că intrarea României în recesiune este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”. Preşedintele PSD afirmă că partidul său îşi asumă partea sa de vină, ca parte a coaliţiei de guvernare, dar spune că „a venit timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”.

ADVERTISEMENT

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă şi o ruşine pentru întreaga Coaliţie de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

„Încăpăţânarea dusă la absurd”, vinovată de această situaţie

Preşedintele social-democraţilor spune că partidul său a reuşit să împiedice creşterea TVA la 24%, îngheţarea salariului minim, oprirea unor subvenţii şi plafonări, dar admite că PSD nu a reușit întotdeauna să găsească „mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească”.

ADVERTISEMENT
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia...
Digi24.ro
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”

În acelaşi timp, Grindeanu aduce noi critici premierului Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru această situaţie. „În mod cert, există un vinovat principal pentru direcţia greşită în care am fost împinşi. Încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional, obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale în locul dialogului real şi al soluţiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanţ la şase luni de mandat”, este concluzia lui Sorin Grindeanu.

ADVERTISEMENT
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digisport.ro
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”

Grindeanu ameninţă: „O guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”

Preşedintele PSD mai spune că românii nu sunt interesați de scuze și justificări şi văd doar rezultatul, că după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune. „În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit”, cere vicepremierul. „Românii nu sunt niște nume ce ‘poartă cheltuieli’ într-un tabel, nici niște ‘asistați’ sau ‘probleme bugetare’. Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi. Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și ‘fără excepții'”, a mai scris preşedintele PSD.

ADVERTISEMENT

În finalul postării sale, el a ameninţat din nou că social-democraţii ar putea ieşi de la guvernare dacă premierul nu ţine seama de programul de ralansare economică al PSD. „Este nevoie de dialog real în Coaliție, nu de decizii impuse unilateral. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”, a scris Sorin Grindeanu în finalul postării sale.

Românii o dau în gropi la propriu și își riscă viețile. Haos pe...
Fanatik
Românii o dau în gropi la propriu și își riscă viețile. Haos pe șosele: „Îți apare când nu te aștepți”
Ce lovitură! Un român s-a umplut de bani după ce a luat marele...
Fanatik
Ce lovitură! Un român s-a umplut de bani după ce a luat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! E ireal cât a costat biletul câștigător
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană,...
Fanatik
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul României în SUA. Pentru ce sumă colosală l-a scos la închiriat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gică Hagi intenționează să 'curețe' mai multe nume importante din FRF! Cine sunt...
iamsport.ro
Gică Hagi intenționează să 'curețe' mai multe nume importante din FRF! Cine sunt oamenii pe care vrea să îi înlăture: 'Au început să îl amenințe pe ăla'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!