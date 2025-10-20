Sorin Grindeanu, reacție fermă după decizia CCR privind pensiile magistraților: ”Așa nu se poate continua!” Ce spune de o demisie a lui Ilie Bolojan

ADVERTISEMENT

Decizia CCR privind pensiile magistraților continuă să aducă reacții din partea celor mai importanți actori politici. Sorin Grindeanu a avut o poziție fermă și a venit deja cu propuneri pentru a ieși din această situație complicată în care se află Guvernul de Coaliție condus de Ilie Bolojan.

Măsura propusă de Sorin Grindeanu după decizia CCR privind pensiile magistraților

Conform așteptărilor unor specialiști în drept, judecătorii de la Curtea Constituțională a României au decis, luni, că legea care trebuia să schimbe pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Au început să vină reacții după această măsură dură pentru Executiv din toată zona politică.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al celui mai important partid din țară, este de părere că nu mai e loc de așteptări și lamentări. Social-democratul a declarat luni că va propune colegilor din Coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii.

”Mâine (n.r. marți) la coaliție am să le propun colegilor din coaliție să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru Legea pensiilor speciale la magistrați pe care o să propună Parlamentului sau să-și asume răspunderea, vom decide în coaliție, ca să o închidem rapid”, a declarat Sorin Grindeanu. În opinia liderului PSD, , ”atunci înseamnă că în integralitate e neconstituțională și trebuie reluată procedura”.

”E clar că trebuie să existe și dialog. E clar că s-a mers cumva pe repede-înainte. Acest grup de lucru trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. (…) Trebuie discutată și cu IICCJ, CSM, asociațiile de magistrați”, a mai punctat Grindeanu.

Ce spune Sorin Grindeanu despre sistemul actual cu pensiile magistraților: ”Așa nu se mai poate continua!”

În ieșirea sa publică de luni, Sorin Grindeanu a mai punctat că este clar că trebuie să existe şi dialog.”Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte. E clar că trebuie să avem dialog sau acest grup de lucru trebuie să aibă dialog atât cu asociaţiile de magistraţi cât şi cu toţi ceilalţi actori relevanţi din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare pe ceea ce înseamnă pensiile magistraţilor”.

El a mai menționat că au mai fost observații legate de fondul acestei legi, de mărire a perioadei de tranziţie, de la 10 la 15 ani, de cuantumul de la 70% la 75%, care pot fi rediscutate. Liderul interimar al PSD că nu se mai poate merge cu pensiile magistraților în forma actuală. ”În această formă în care suntem acum nu se mai poate continua!”, a mai notat acesta.

Ce ar trebui să facă Ilie Bolojan după măsura nefavorabilă de la CCR. Grindeanu: ”Nu trebuie să-și dea demisia!”

În contextul în care se vorbește deja de faptul că are o poziție pe care și-a mai exprimat-o în trecut. Sorin Grindeanu a declarat că nu dorește ca premierul liberal să plece din funcție. Președintele interimar al PSD mai susține că nu e necesar ca un guvern să demisioneze de fiecare dată când o lege pică.

”Eu îl văd premier şi nu vreau să plece. V-am mai spus lucrul ăsta. Alții au spus că trebuie să plece. Eu nu cred că Ilie Bolojan trebuie să plece”, a răspuns social-democratul în fața presei. Fostul ministru al transporturilor a mai transmis că ar fi absurd ca Executivul să cadă ori de câte ori o lege avizată favorabil eșuează în legislativ.