Sorin Grindeanu, replică acidă pentru Ilie Bolojan: „Poți să guvernezi și cu inima deschisă, nu cu sprânceana încruntată. Ați văzut că nu am folosit pluralul”

Sorin Grindeanu continuă atacurile dure la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul reformei pensiilor de serviciu ale magistrațiilor, proiect respins recent de CCR.
Mădălina Cristea
23.10.2025 | 13:59
Sorin Grindeanu, replică acidă la adresa lui Ilie Bolojan: „Poate guverna cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema pensiilor speciale ale magistraților. În plină campanie internă pentru șefia PSD, Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că urmărește doar un joc de imagine și că, dacă va continua să nu asculte nici măcar de președintele României, va trebui să plece acasă.

Sorin Grindeanu, o nouă replică tăioasă la adresa lui Bolojan

”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”, a spus Grindeanu într-un eveniment de partid desfășurat la Craiova.

Ulterior, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a ignorat cererea ministrului PSD al justiției, Radu Marinescu, de a aștepta 30 de zile pentru avizul CSM legat de reforma pensiilor magistraților. De asemenea, liderul interimar social-democrat spune că premierul a ales, în schimb, să trimită proiectul mai repede, după doar 10 zile, și că s-a bazat pe ideea că judecătorii CCR vor trece cu vederea acest aspect procedural. Politicianul a mai declarat că, prin această atitudine, Bolojan arată că nu dorește să rezolve problema pensiilor speciale, ci urmărește doar un joc de imagine și de orgoliu personal.

Social-democratul îl critică pe Ilie Bolojan după respingerea proiectului pensiilor de serviciu ale magistraților

”Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi și să vină ministrul justiţiei să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM. Există această hârtie şi adresă trimisă de Radu Marinescu. Și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat.

Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a pus piciorul în prag: „Să plece acasă!”

De asemenea, liderul PSD a mai declarat miercuri, 23 octombrie, că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă intenționează să revină cu reforma pensiilor magistraților fără o consultare reală cu sistemul de justiție.  Sorin Grindeanu este de părere un nou proiect nu poate fi propus fără dialog și fără a ține cont de observațiile președintelui Nicușor Dan.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
