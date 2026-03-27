Sorin Grindeanu și cele trei scenarii privind guvernarea: continuă cu Bolojan, trece în Opoziție sau schimbă premierul? „Asistăm la un joc foarte interesant”

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a susținut o conferință de presă după întâlnirea regională Sud Vest Oltenia, în care a precizat că are trei scenarii când vine vorba de guvernare. O variantă este să continue cu Ilie Bolojan, alta ca partidul să treacă în Opoziție și o a treia este aceea de a schimba premierul. Analiștii politici ne spun la ce ne-am putea aștepta.

Sorin Grindeanu și cele trei scenarii privind guvernarea

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a dezvăluit primele concluzii în urma discuțiilor avute cu membrii PSD Olt, în ceea ce privește ieșirea de la guvernare. Astfel, el susține că poate continua alături de Ilie Bolojan, poate trece în Opoziție sau se poate schimba premierul. În acest context, Grindeanu menționează că social-democrații sunt extrem de mulțumiți și nici nu vor să ia în considerare continuarea în acest mod.

„Eu am prezentat astăzi cele trei scenarii posibile să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție și a treia să existe o reconfigurare în interiorul coaliției. Nu există alte scenarii. Mi-e greu să și nu aș vrea să mă antepronunț mai ales că mai avem șapte întâlniri regionale, dar există un trend pe care îl realizez și prin luările de cuvânt ale colegilor. În Oltenia a fost ca la olteni, mai aprinși, așa. Lumea, ceea ce a exclus astăzi a fost din punctul meu de vedere, să mai continuăm în această formulă”, a declarat Grindeanu în cadrul conferinței de presă.

Cât despre semnificația unei reconfigurări în coaliție, șeful PSD susține că a avut în vedere nu doar funcția de premier, cât și celelalte componente. De asemenea, Grindeanu a subliniat faptul că partidul este majoritar în coaliție și tocmai că nu i se iau în considerare propunerile. Tot el anunță că pe data de 20 aprilie va face o consultare și va veni cu o decizie.

„PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament. Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe lucrurile nu mai sunt coordonat constructive. Noi, în 20 aprilie vom face această consultare în care cei care votează vor fi informați de toate opțiunile. Din sală s-au ridicat foarte mulți colegi cu propuneri bune”, a mai adăugat liderul social-democraților.

Ilie Bolojan a declarat că nu va demisiona

În acest context politic tensionat, premierul Ilie Bolojan a clarificat un lucru, și anume că nu va demisiona în cazul depunerii unei moțiuni de cenzură de către PSD. „În condițiile de astăzi și în situația în care ne găsim, atât din punct de vedere al situației economice și bugetare interne, dar și punct de vedere al contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Nu pledez pro domo, ci pur și simplu fac o constatare”, a declarat Ilie Bolojan, pentru .

În același timp, premierul a admis că nu poate decide în locul social-democraților, însă responsabilitatea o pasează tot PSD-ului în cazul în care vor genera o criză politică. „Cei care vor genera o criză politică, şi asta poate să facă PSD-ul, conform anunţurilor pe care le-au făcut, dacă fac asta, îşi vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”, conform sursei menționate.

Experții văd un singur scenariu fiabil dintre cele trei

FANATIK l-a contactat pe analistul politic Cristian Pîrvulescu, ce a comentat ultimele declarații date de . Astfel, politologul susține că nu putem face predicții în ceea ce privește data de 20 aprilie, deoarece atunci șeful PSD „are posibilitatea să iasă din impasul în care se află dacă rezultatul ar fi să continue guvernarea”.

„Ar ieși slăbit, însă, cu siguranță, pentru că, după cum ați văzut, insistă asupra faptului că nu se poate continua așa. În realitate, așa cum a explicat și președintele Nicușor Dan, nu există alternativă la actuala majoritate. Deci, nu există decât un singur scenariu din cele trei. Scenariul schimbării primului ministru. Aici asistăm la un joc foarte interesant.

Pe de-o parte, USR și PNL încearcă să-i facă pe pesediști să se răzgândească mărind enorm de mult costurile unei retrageri, pe de altă parte, PSD-ul nu are marjă de manevră foarte importantă, de asta spuneam că a intrat într-o fundătură, PSD-ul nu poate decât să continue pe linia asta, pentru că de atât de multe ori a insistat asupra schimbării primului ministru și a liniei de guvernare, încât orice cedare va fi considerată o înfrângere. Da, PSD și USR intenționează să speculeze acest moment. Asta înseamnă că o excepție a unui vot în favoare rămânerii la guvernare, care poate să fie în continuare obținut, deși conducerea partidului poate să sugerează organizațiilor locale să voteze împotrivă, presiunea va fi aceea schimbării primului ministru”, a declarat politologul Cristian Pîrvulescu.

Coaliția sau premierul?

În același timp, când vine vorba de stabilitate, politologul susține că avem două scenarii: stabilitate cu Ilie Bolojan sau stabilitate cu această coaliție. „Și atunci PNL-ul și președintele vor trebui să hotărască dacă coaliția e mai importantă decât Bolojan sau Bolojan e mai important decât coaliția”.

Cu toate acestea, politologul susține că toată lumea știe faptul că PSD nu vrea , însă, în același timp, varianta cu trecerea în opoziție este considerată imposibilă. „Varianta aceea cu trecerea în opoziție este imposibilă. Pentru că România trebuie să fie guvernată și un guvern minoritar nu poate funcționa decât cu sprijinul PSD. În plus nu va putea schimba guvernul într-una”, a mai punctat politologul Pîrvulescu.

În același timp, Pîrvulescu susține că „PNL a conlucrat deja cu AUR, așa cum și PSD a făcut-o”. „Asta întărește foarte mult extremismul față de care nu există în momentul de față niciun fel de protecție a României”. Cu toate acestea, analistul politic consideră că PSD-ul va juca până la ieșirea de la guvernare. „Mai stabilă e coaliția sau mai stabil e premierul?”.

„Jocul se dă în interiorul PNL. Altfel spus, PNL-ul este cel care va stabili dacă premierul va rezista sau nu. În momentul de față nu văd niciun concurent al domnului Bolojan în interiorul partidului. Adică, este evident că domnul Thuma nu este un concurent la funcția de prim-ministru. Domnul Thuma este doar un adversar al domnului Bolojan, încercând să profite de nemulțumirile primarilor”, a mai adăugat politologul Cristian Pîrvulescu pentru FANATIK.