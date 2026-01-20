News

Sorin Grindeanu susţine creşterea pensiilor anul acesta. „Majorarea trebuie să acopere pierderile imense suferite de pensionari în 2025”

Sorin Grindeanu anunță că PSD va susține în discuțiile pe bugetul pentru 2026 ca pensiile românilor să fie majorate cu o valoare care să acopere pierderile din 2025.
Daniel Spătaru
20.01.2026 | 18:27
Sorin Grindeanu sustine cresterea pensiilor anul acesta Majorarea trebuie sa acopere pierderile imense suferite de pensionari in 2025
Sorin Grindeanu a subliniat că majorarea pensiilor trebuie să se producă neapărat în 2026 Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu spune că PSD va milita pentru creşterea pensiilor în 2026. Social-democraţii vor insista ca valoarea majorării să depăşească sumele pe pensionarii le-au pierdut în urma tăierilor din vară, după intrarea în vigoare a primului pachet de măsuri fiscale.

„În 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România”

Sorin Grindeanu justifică acest demers prin faptul că puterea de cumpărare a scăzut constant pe parcursul anului 2025 şi a afirmat că propunerea de majorare a pensiilor va fi pusă în discuţie la construcţia bugetului pe 2026.

ADVERTISEMENT

„Faptul că în anul 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România, spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creştere a pensiei de după Revoluţie, ne ducem în situaţia acestui an în care, şi am şi spus ieri, suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor în România. Că vor fi pe un sistem din acesta one-off, cum a mai funcţionat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025”, a declarat Grindeanu, la gandul.ro.

Grindeanu, atac la Bolojan: „Nu poţi să te lauzi că ai redus deficitul, fiindcă ai oprit investiţiile şi ai crescut taxele şi impozitele”

Preşedintele PSD a subliniat că această chestiune a creşterii pensiilor este una de importanţă majoră şi majorarea trebuie neapărat să aibă loc în acest an. El a subliniat că guvernul ar trebui să ţină seama de programul de relansare economică al PSD, argumentând că prin măsuri de relansare economică pot fi găsite resursele necesare pentru creştere economică.

ADVERTISEMENT
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Digi24.ro
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump

În acelaşi timp, Grindeanu a lansat un atac voalat la adresa modului în care Ilie Bolojan a ales să reducă deficitul. „Sigur că o să-ţi scadă deficitul dacă opreşti investiţiile şi pui taxe şi impozite mai mari. Evident! Dar nu asta ne dorim. Şi nu vreau să se laude nimeni cu aşa ceva. Nu poţi să te lauzi că ai redus deficitul, fiindcă ai oprit investiţiile şi ai crescut taxele şi impozitele. Asta e lipsă de bun simţ. Poţi să faci aceste lucruri, să faci măsuri de relansare şi asta tot propune PSD-ul, care să ducă la creştere economică. Asta este calea corectă pe care trebuie să o urmăm”, a mai spus preşedintele PSD în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuţ Cristache.

ADVERTISEMENT
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar...
Digisport.ro
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei...
Fanatik
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice
Cât de ferită e România de o tragedie feroviară precum cea din Spania:...
Fanatik
Cât de ferită e România de o tragedie feroviară precum cea din Spania: „Uzura e problema”
Mitică Dragomir anunță ce e mai rău pentru români în 2026: „Oamenii mor...
Fanatik
Mitică Dragomir anunță ce e mai rău pentru români în 2026: „Oamenii mor cu zile! Se vor întâmpla nenorociri”. Ce greșeală majoră a făcut Ilie Bolojan
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Valentin Ceaușescu a avut destul de multă minte' și a salvat legenda lui...
iamsport.ro
'Valentin Ceaușescu a avut destul de multă minte' și a salvat legenda lui Dinamo de la excluderea din fotbal: 'Era puțin nebun, își putea pierde cariera'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!