Sorin Grindeanu susţine creşterea pensiilor anul acesta. „Majorarea trebuie să acopere pierderile imense suferite de pensionari în 2025”

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu spune că PSD va milita pentru creşterea pensiilor în 2026. Social-democraţii vor insista ca valoarea majorării să depăşească sumele pe pensionarii le-au pierdut în urma tăierilor din vară, după intrarea în vigoare a primului pachet de măsuri fiscale.

„În 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România”

Sorin Grindeanu justifică acest demers prin faptul că puterea de cumpărare a scăzut constant pe parcursul anului 2025 şi a afirmat că propunerea de majorare a pensiilor va fi pusă în discuţie la construcţia bugetului pe 2026.

ADVERTISEMENT

„Faptul că în anul 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România, spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creştere a pensiei de după Revoluţie, ne ducem în situaţia acestui an în care, şi am şi spus ieri, suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor în România. Că vor fi pe un sistem din acesta one-off, cum a mai funcţionat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025”, a declarat Grindeanu, la .

Grindeanu, atac la Bolojan: „Nu poţi să te lauzi că ai redus deficitul, fiindcă ai oprit investiţiile şi ai crescut taxele şi impozitele”

Preşedintele PSD a subliniat că această chestiune a creşterii pensiilor este una de importanţă majoră şi majorarea trebuie neapărat să aibă loc în acest an. El a subliniat că guvernul ar trebui să ţină seama de , argumentând că prin măsuri de relansare economică pot fi găsite resursele necesare pentru creştere economică.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp, la adresa modului în care Ilie Bolojan a ales să reducă deficitul. „Sigur că o să-ţi scadă deficitul dacă opreşti investiţiile şi pui taxe şi impozite mai mari. Evident! Dar nu asta ne dorim. Şi nu vreau să se laude nimeni cu aşa ceva. Nu poţi să te lauzi că ai redus deficitul, fiindcă ai oprit investiţiile şi ai crescut taxele şi impozitele. Asta e lipsă de bun simţ. Poţi să faci aceste lucruri, să faci măsuri de relansare şi asta tot propune PSD-ul, care să ducă la creştere economică. Asta este calea corectă pe care trebuie să o urmăm”, a mai spus preşedintele PSD în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuţ Cristache.