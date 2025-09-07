Sorin Grindeanu trimite săgeţi către Ilie Bolojan: „Nu putem trece cu buldozerul peste ţară, doar tăind şi concediind”

Sorin Grindeanu a declarat duminică, în plenul Parlamentului, că PSD nu votează nicio moţiune AUR, pentru că refuză haosul, dar a formulat mai multe critici la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a transmis că partidul său nu a intrat în această coaliţie ca să tacă, ci pentru a da echilibru şi a opri „excesele”.

„Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”

de la tribuna parlamentului că România nu are nevoie de austeritate extremă şi avertizează că austeritatea fără discernământ va arunca ţara în recesiune.

„Nu putem trece cu buldozerul peste ţară, doar tăind şi concediind. Ţara nu se conduce cu foarfeca şi toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci şi concedieri, vei avea în final mai puţină economie şi mai multă suferinţă. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune.

PSD şi-a asumat să apere viaţa de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor şi şansa la o viaţă decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcţie clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem şi nu ne lăsăm şantajaţi!”, a avertizat Sorin Grindeanu în discursul său.

Sorin Grindeanu: „Vă provoc să ieşim din zona circului politic ieftin”

În acelaşi timp, preşedintele PSD a taxat şi oprirea unor proiecte de infrastructură, afirmând că România are nevoie de „oameni care muncesc, de autostrăzi care se construiesc și de șantiere care se redeschid”.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că săptămâna viitoare a României, considerând că e nevoie de o reformă reală, care să aducă locuri de muncă bine plătite, investiţii în economie, dar şi salarii care să crească odată cu productivitatea. „Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români!”, a mai spus Grindeanu.

În final, acesta i-a invitat pe partenerii de guvernare să susţină planul ce va fi prezentat de PSD. „Majoritatea politică rămâne o majoritate reală DOAR dacă livrează o speranţă pentru viitor. Noi oferim direcţia şi instrumentele şi ne dorim ca partenerii de Coaliţie să demonstreze curajul de a le pune – alături de noi – în practică. Românii nu mai au răbdare! România merită performanţă, aici şi acum! Aşadar, vă provoc să ieşim din zodia experimentelor şi a circului politic ieftin!”, a încheiat Grindeanu.