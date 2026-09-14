Sorin Grindeanu, vinovatul principal în viziunea lui Mitică Dragomir: „Lași țara ăstora!?”

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Reluarea activităţilor parlamentare nu a adus nimic nou pe scena politică, divergenţele dintre partide pe tema componenţei viitorului guvern prelungind interimatul Executivului pe o perioadă nedefinită. Mitică Dragomir îi găseşte o vină şi liderului PSD, Sorin Grindeanu, pentru această situaţie.

Sfatul lui Mitică Dragomir pentru Sorin Grindeanu

Perioada de interimat a guvernului Ilie Bolojan a intrat în a cincea lună, durata crizei depăşind toate aşteptările. Ultimele sondaje arată că AUR domină intenţiile de vot ale românilor (39,7%), cu un procent mai mult decât dublu decât partidul de pe locul doi, PSD (18,7%). trebuie să se reflecte şi în structura viitorului guvern.

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„Un partid care are peste 40% şi nu e băgat în seamă, iar unul care are 8%, USR, conduce ţara! Păi ce ţară e asta? Acum îl învinuiesc pe Grindeanu. Păi bine mă Grindene, tu ai 20%, domini Parlamentul României, îi ai pe AUR care au 40% şi laşi ţara pe mâna ăstora care ne-au dus în prăpastie? Nu se poate aşa ceva!”, a spus Dragomir, la Profeţiile lui Mitică.

„Oracolul de la Bălceşti” prevesteşte schimbarea: „Uitaţi-vă la nemţi, vine alt val”

„Nu-l înţeleg pe Grindeanu de ce nu se duce la preşedinte. Mai ales că ei la alegeri au ajutat AUR-ul. Eu ştiu sigur şi am discutat aici în emisiune. Nu înţeleg de ce. Înseamnă că este presiune europeană”, a adăugat fostul parlamentar. „Sorin Grindeanu trebuia să-l convingă pe Nicuşor Dan că AUR este totuşi partidul poporului”, este părerea fostului şef al Ligii.

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În acelaşi timp, că trendul european este de înlocuire a partidelor tradiţionale şi dă exemplul AfD, partid care a câştigat alegerile din landul german Saxonia-Anhalt. „Voi nu vedeţi, uitaţi-vă şi la nemţi, că e alt val care vine? E alt val! Ăştia de la AUR s-au pricopsit şi cu câţiva lideri buni de tot. Au şapte-opt care le ţin piept la toţi. Oameni valoroşi, mă şi mir că PSD-ul şi PNL-ul nu i-au atras înaintea AUR pe aceşti oameni”, a mai afirmat Mitică Dragomir.

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