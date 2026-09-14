Sorin Grindeanu, vinovatul principal în viziunea lui Mitică Dragomir: „Lași țara ăstora!?”

Reluarea activităţilor parlamentare nu a adus nimic nou pe scena politică, divergenţele dintre partide pe tema componenţei viitorului guvern prelungind interimatul Executivului pe o perioadă nedefinită. Mitică Dragomir îi găseşte o vină şi liderului PSD, Sorin Grindeanu, pentru această situaţie.
Perioada de interimat a guvernului Ilie Bolojan a intrat în a cincea lună, durata crizei depăşind toate aşteptările. Ultimele sondaje arată că AUR domină intenţiile de vot ale românilor (39,7%), cu un procent mai mult decât dublu decât partidul de pe locul doi, PSD (18,7%). Pentru Dumitru Dragomir aceste procente trebuie să se reflecte şi în structura viitorului guvern.
„Un partid care are peste 40% şi nu e băgat în seamă, iar unul care are 8%, USR, conduce ţara! Păi ce ţară e asta? Acum îl învinuiesc pe Grindeanu. Păi bine mă Grindene, tu ai 20%, domini Parlamentul României, îi ai pe AUR care au 40% şi laşi ţara pe mâna ăstora care ne-au dus în prăpastie? Nu se poate aşa ceva!”, a spus Dragomir, la Profeţiile lui Mitică.
„Nu-l înţeleg pe Grindeanu de ce nu se duce la preşedinte. Mai ales că ei la alegeri au ajutat AUR-ul. Eu ştiu sigur şi am discutat aici în emisiune. Nu înţeleg de ce. Înseamnă că este presiune europeană”, a adăugat fostul parlamentar. „Sorin Grindeanu trebuia să-l convingă pe Nicuşor Dan că AUR este totuşi partidul poporului”, este părerea fostului şef al Ligii.
În acelaşi timp, „Oracolul de la Bălceşti” atrage atenţia că trendul european este de înlocuire a partidelor tradiţionale şi dă exemplul AfD, partid care a câştigat alegerile din landul german Saxonia-Anhalt. „Voi nu vedeţi, uitaţi-vă şi la nemţi, că e alt val care vine? E alt val! Ăştia de la AUR s-au pricopsit şi cu câţiva lideri buni de tot. Au şapte-opt care le ţin piept la toţi. Oameni valoroşi, mă şi mir că PSD-ul şi PNL-ul nu i-au atras înaintea AUR pe aceşti oameni”, a mai afirmat Mitică Dragomir.