Sorin Grindeanu vrea controale dure la comercianţi. Liderul PSD cere ANAF să verifice adaosurile şi să oprească specula

Sorin Grindeanu cere ANAF să verifice dacă adaosurile comerciale la alimentele de bază respectă limitele legale, dar și să oprească creșterile abuzive de prețuri.
Daniel Spătaru
15.09.2025 | 12:39
Sorin Grindeanu vrea controale dure la comercianti Liderul PSD cere ANAF sa verifice adaosurile si sa opreasca specula
Sorin Grindeanu nu e de acord cu ridicarea plafonării adaosului la alimente Foto: Hepta

La o zi după ce a anunţat că le va cere partenerilor de guvernare clarificări cu privire la zvonurile legate de ridicarea plafonării la alimente începând cu data de 1 octombrie, Sorin Grindeanu a avut o nouă reacţie pe acest subiect, de această dată adresându-se conducerii ANAF.

Adaosul pe lanţul de distribuţie nu trebuie să depăşească 5%

Sorin Grindeanu cere controale amănunţite la comercianţi, pentru a vedea dacă adaosurile comerciale practicate se încadrează sau nu în limitele legale. Mai exact, preşedintele interimar al PSD vrea să ştie dacă ele se încadrează în limitele maxime de 20% și 5% pe lanțul de distribuţie.

Ca argument al acestei solicitări, președintele interimar al PSD spune că există suspiciuni că unii comercianți au majorat deja prețurile, pentru a justifica ridicarea plafonării de la 1 octombrie.

„Solicit conducerii ANAF – instituţia responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgenţă acţiuni de control şi să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianţi pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanţul de distribuţie se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianţii au respectat interzicerea refacturării produselor agricole şi alimentare către procesatori precum şi a serviciilor aferente livrării şi comercializării acestor produse”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

„Plafonarea adaosului comercial la alimente a contribuit la scăderea inflaţiei”

Anterior, el declarase că PSD nu poate susţine eliminarea plafonării la alimentele de bază, una care, de când a fost introdusă, a contribuit la scăderea inflaţiei şi a protejat puterea de cumpărare.

„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflaţiei şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute şi nu lasă loc la niciun fel de interpretări!”, a mai scris Sorin Grindeanu.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
