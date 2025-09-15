Sorin Grindeanu vrea controale dure la comercianţi. Liderul PSD cere ANAF să verifice adaosurile şi să oprească specula

La o zi după ce a anunţat că le va cere partenerilor de guvernare clarificări cu privire la zvonurile legate de ridicarea plafonării la alimente începând cu data de 1 octombrie, pe acest subiect, de această dată adresându-se conducerii ANAF.

ADVERTISEMENT

Adaosul pe lanţul de distribuţie nu trebuie să depăşească 5%

Sorin Grindeanu cere controale amănunţite la comercianţi, pentru a vedea dacă adaosurile comerciale practicate se încadrează sau nu în limitele legale. Mai exact, preşedintele interimar al PSD vrea să ştie dacă ele se încadrează în limitele maxime de 20% și 5% pe lanțul de distribuţie.

Ca argument al acestei solicitări, spune că există suspiciuni că unii comercianți au majorat deja prețurile, pentru a justifica ridicarea plafonării de la 1 octombrie.

ADVERTISEMENT

„Solicit conducerii ANAF – instituţia responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgenţă acţiuni de control şi să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianţi pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

ADVERTISEMENT

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanţul de distribuţie se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianţii au respectat interzicerea refacturării produselor agricole şi alimentare către procesatori precum şi a serviciilor aferente livrării şi comercializării acestor produse”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

„Plafonarea adaosului comercial la alimente a contribuit la scăderea inflaţiei”

Anterior, el declarase că PSD nu poate susţine eliminarea plafonării la alimentele de bază, una care, de când a fost introdusă, a contribuit la scăderea inflaţiei şi a protejat puterea de cumpărare.

„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflaţiei şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute şi nu lasă loc la niciun fel de interpretări!”, a mai scris Sorin Grindeanu.