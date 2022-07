Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Autoritățile elene au refuzat extrădarea sa

Judecătorii greci au decis acest lucru, după ce Sorin Oprescu s-a plâns în fața instanței de condițiile proaste din penitenciarele din România.

Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România

Oprescu este judecat în stare de liberate de aproape două luni, după ce inițial fusese arestat preventiv pentru că fugise din România, în momentul în care a aflat că are de stat peste 10 ani după gratii.

ADVERTISEMENT

Fostul politician, acuzat de luare de mită, spălare de bani și constituire de grup infracțional, va rămâne în Grecia. Așadar, pentru că suferă de diferite boli, printre care diabet, Oprescu va sta liniștit în Grecia, probabil pe termen nedeterminat. Procuratura poate face apel la această decizie, altfel ea rămâne definitivă.

Mai mult, Oprescu e liber să trăiască și în Grecia. De altfel, fostul primar al Capitalei declarase că vrea să se stabilească în această țară alături de familie, pentru a face afaceri în domeniul cercetării medicale.

ADVERTISEMENT

În momentul în care a fost eliberat de greci, Sorin Oprescu a declarat că se consideră nevinovat și că își îndeplinește visul de o viață, să trăiască în Grecia.

”Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit

ADVERTISEMENT

Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.

Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (în Grecia – n.red.), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă”, a declarat Oprescu la Antena 3.