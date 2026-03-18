Sorin Paraschiv a semnat cu echipa de play-off, iar apoi s-a prezentat la alegerile FRF: „Un pas important!”

FC Bihor, echipă calificată în play-off-ul Ligii a II-a, are un nou director sportiv. Sorin Paraschiv a ajuns la o înțelegere cu clubul și îi va lua locul lui Claudiu Keșeru, cel care a plecat din funcție la finalul anului 2025. El va colabora cu fostul său coleg de la Steaua, Erik Lincar, antrenorul formației.

Sorin Paraschiv a semnat cu FC Bihor!

După ce Claudiu Keșeru a părăsit funcția de director sportiv de la FC Bihor, postul a rămas vacant. Fostul atacant de la FCSB a explicat că i-a făcut plăcere să lucreze pe această poziție în cadrul clubului, însă a simțit că este mai bine pentru toată lumea să facă un pas în spate, întrucât nu reușea să aducă un plus pentru echipă.

Acum, Sorin Paraschiv îi ia locul. Clubul a anunțat că a ajuns la un acord cu fostul fotbalist de la Steaua, care își va începe munca în Liga a II-a. Echipa a crescut mult în ultimii ani, iar suporterii își doresc să o vadă cât mai curând în Superligă.

Anunțul făcut de FC Bihor. Sorin Paraschiv, prezentat oficial!

Clubul a făcut un anunț oficial în care le-a comunicat fanilor că va fi noul director sportiv. Acesta va gestiona situațiile de la echipă și va fi în comunicare permanentă cu antrenorul principal, Erik Lincar, pe care îl cunoaște foarte bine din perioada în care cei doi erau colegi la Steaua.

„FC Bihor Oradea face un nou pas important în consolidarea proiectului sportiv. Continuăm să construim organizat, cu oameni potriviți și cu o direcție clară. Sorin Paraschiv este, oficial, noul director sportiv al FC Bihor Oradea. Experiența și viziunea sa vor contribui la dezvoltarea unui cadru profesionist și la creșterea nivelului de performanță al clubului.

(N.r Ioan Hora, 37 de ani, atacant cu 9 goluri pentru echipă în acest campionat) a ales să își continue parcursul în fotbal și din perspectivă administrativă, înscriindu-se la cursurile de director sportiv”, au transmis reprezentanții clubului.

Sorin Paraschiv, prezent la alegerile FRF în calitate de oficial

Imediat după ce a fost prezentat oficial la noua echipă, Sorin Paraschiv și-a luat rolul în serios. Fostul UEFantastic al FCSB-ului a fost prezent în calitate de oficial l .