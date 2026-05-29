Sorin Paraschiv le bate obrazul românilor după asistența redusă de la reeditarea sfertului UEFAntastic cu Rapid: „Nu vor mai prinde așa ceva în România curând"

Mihai Dragomir
29.05.2026 | 19:38
Sorin Paraschiv, regrete enorme după reeditarea sfertului UEFAntastic. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Foștii fotbaliști de la FCSB și Rapid au jucat joi, 28 mai, un meci pe „Arcul de Triumf” în ceea cea a fost reeditarea sfertului UEFAntastic, performanța atinsă de cele două echipe în 2006, când au jucat una contra celeilalte în sferturile Cupei UEFA. Sorin Paraschiv, prezent și atunci, dar și acum, a fost dezamăgit de tribunele majoritar goale și a transmis un semnal de alarmă pentru microbiștii din România.

Sorin Paraschiv, dezamăgit de asistența redusă de la reeditarea sfertului UEFAntastic

Reeditarea sfertului UEFAntastic i-a strâns laolaltă pe foștii jucători de la FCSB și Rapid. Meciul s-a încheiat cu scorul de 0-0. Chiar dacă numele prezente au fost de la mari spre foarte mari, cu realizări notabile în fotbal, tribunele au fost mai mult goale. Peluza Nord de la FCSB a venit și s-a salutat la final cu jucătorii, însă imaginea generală a stadionului a fost una dezolantă. Sorin Paraschiv a reproșat acest aspect a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„N-am înțeles cum de nu s-a strâns lume la acest meci. Cred că în ultimii 20 de ani a fost evenimentul care a fost cel mai important în în România. Două echipe românești să se dueleze într-un sfert de finală… Nu îmi vine să cred că au trecut 20 de ani și reedităm acest meci și a fost foarte puțină lume în tribună. Deci a fost o surpriză și pentru noi să avem o asistență așa puțină. Dar nu știu, probabil oamenii au avut motivele lor. A fost joi, ora 20:00, să-i scuzăm puțin. Dar ceea ce s-a întâmplat acum 20 de ani nu cred că vor mai vedea curând în România. (n.r. – Încă 20 30 de ani nu mai prindem așa ceva). Exact. Poate mai reedităm peste 20 de ani și umplem un stadion.

Sorin Paraschiv a lăudat Rapidul

Ulterior, Sorin Paraschiv a lăudat echipa adversă pentru felul în care a rezistat eroic și acum, dar și în urmă cu 20 de ani. El a spus că regula golului din deplasare a făcut cu adevărat diferența în favoarea „roș-albaștrilor” în sfertul Cupei UEFA. „S-a jucat foarte tare. Rapid, o echipă foarte, foarte bună și la vremea aceea nu am reușit să câștigăm, chiar dacă noi ne-am ne-am calificat, a existat acea posibilitate a golului marcat în deplasare. Până la urmă, dacă stăm să dăm înapoi, acest meci a fost nedecis. Pentru că și Rapid la vremea aceea forma o echipă foarte foarte solidă”.

Sorin Paraschiv și fostul coleg cu care s-a reîntâlnit după 20 de ani. „De atunci nu l-am mai văzut!”

Sorin Paraschiv a vorbit și despre revederea cu foștii colegi. Cel pe care nu l-a mai văzut în ultimele două decenii a fost chiar portarul Carlos, care i-a surprins pe toți cu forma sa fizică foarte bună. „(n.r. – Cum a fost reîntâlnirea cu mulți dintre jucătorii pe care poate nu i-ai văzut?) De 20 de ani nu l-am mai văzut pe Carlos. A fost o reîntâlnire plăcută. Carlos este într-o formă fizică foarte bună. Au rămas impresionați cu toții. Restul ne-am mai văzut. Ultima dată ne-am văzut la Goian la retragere, la Suceava. Noi mai organizăm o dată, de două ori pe an un eveniment. Plus colegii pe care îi am în fiecare săptămână și ne întâlnim la partide de mini fotbal”, a mai spus Sorin Paraschiv la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
