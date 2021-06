Sorin Pușcașu, atac dur la adresa lui Alin Sălăjean, fost coleg la Survivor România: ”O fetiță care nu a avut curaj”

Reality show-ul Survivor România nu aduce numai prietenii. Doi colegi din echipa Războinicilor, Sorin Pușcașu și Alin Sălăjean se află într-o relație mai mult decât rece.

Încă de la debutul competiției din Republica Dominicană, cei doi ”cocoși” nu au fost chiar cei mai apropiați coechipieri din echipă Războinicilor.

Sorin Pușcașu, în război cu Alin Sălăjean, fostul coleg de la Survivor România

După ce a plecat din competiție date fiind problemele medicale, Alin Sălăjean și-a arătat în continuare susținerea pentru Albert Oprea, pe care îl și vede câștigător.

Mai mult, acesta nu a ezitat să arunce săgeți către Sorin Pușcașu. De multe ori, Sălăjean și-a spus direct părerea despre Sorin Pușcașu, care se afla de multe ori în conflict cu Albert.

După o perioadă de liniște, în care a preferat să nu contraatace, fostul concurent de la a decis să rupă tăcerea.

Recent, acesta le-a dezvăluit fanilor săi de pe Instagram că a aflat recent despre tot ce se vorbea despre el când era în competiția din Republica Dominicană, iar lucrurile nu vor rămâne așa.

”Stiți ce mi-au auzit urechile? Că am un caracter jegos. Eu nu știu ce s-a întâmplat pe acasă, dar am văzut schimbare în niște oameni și s-ar putea să urmăresc ce s-a întâmplat cât încă eram în competiție.

Mai e și ceva putred în mine, numele meu nu este Sorin, este Sorina am înțeles, așa m-a intitulat o fetiță care nu a avut curaj să se lupte cu mine față în față.

Pregătiți-vă că, în curând, urmează să demontez tot și nu pentru mine, ci pentru că ați dat în familie, iubită și au suferit foarte mult din cauza voastră. O să vă demontez pe toți. Vă pup!”, a spus Sorin Pușcașu, pe un Instastory, scrie .

Pușcașu acuză o conspirație împotriva sa la Survivor România

este de părere că, în ultima perioadă, numele său nu mai este pomenit de când s-a întors în țară pentru că scopul a fost deja îndeplinit. Criticile pe acre le-a primit în perioada în care se afla în Republica Dominicană aveau ca strategie eliminarea sa din competiție.

”De când am ajuns acasă s-a făcut toată lumea cuminte. Nu mai e nimeni cu papagalul, nu mai vedeți nimic pe internet despre mine. De ce? Scopul a fost ca eu să ies din emisiune. Din păcate am ieșit din compețitie și am început să primesc foarte multe clipuri. Mi-au dat de înțeles că foarte mulți aveți curaj doar în spatele unui telefon, în spatele unei tastaturi.

Nu știam de toată treaba asta. Pentru mine se încheiase Survivor, dar s-ar putea să se deschidă altceva. Ați lovit unde nu trebuia. Sunt sătul de ipocrizie, eu știu toate dedesubturile, eu întotdeauna am zis adevărul și v-a deranjat treaba asta.

Ați zis: Unde pot să mă lupt cu Sorin? Cred că de acasă, în timp ce el e în competiție și nu se poate apăra. Dar voi nu știați că se termină Survivor și vin acasă? Îmi pare rău pentru voi”, a mai spus Sorin Pușcașu.

În perioada petrecută în acest concurs televizat, Pușcașu a fost în centrul a multe conflicte. Acesta a avut diverse divergențe cu mai mulți dintre coechipierii săi.

Sorin a intrat în discuții aprinse cu Sindy, cu Mellina, cu Albert și Alin Sălăjean. În plus, Războinicul a avut divergențe și cu rivalii, aducându-i acuzații grave lui Jador. Aceste lucruri au atras antipatia fanilor emisiunii.