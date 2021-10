Sorin Pușcașu de la Survivor România, anunț uriaș! Războinicul va deveni tată: „Voi da tot ce am mai bun”

Sorin Pușcașu de la Survivor România este în culmea fericirii! Războinicul a aflat că va deveni tată, iar pe canalul său de Youtube a dezvăluit și sexul bebelușului.

Fostul concurent în reality-show-ul de la Kanal D a scris câteva cuvinte emoționante prin care le-a dat fanilor vestea cea mare.

Sorin a scris pe Instagram că va da tot ce are mai bun și va fi alături de iubita lui, Laura, pe care o consideră cea mai frumoasă viitoare mămică.

ADVERTISEMENT

Sorin Pușcașu de la Survivor România va deveni tată de… băiat!

„Lau, vreau să îți mulțumesc și să îți promit că voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasă, deșteaptă si minunată femeie! Să nu îți fie teamă pentru ce urmează, vei fi cea mai bună mămică! Vă iubesc pentru toată viața!

Am aflat și ce sex are bebele nostru. Tocmai ce am postat pe canalul meu de YouTube și petrecerea de Gender Reveal și împărtășim cu voi ce vom avea! O fetiță, sau un băiețel?”, a scris Sorin Pușcașu pe .

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, Sorin a dezvăluit într-un videoclip postat pe Youtube că va avea un băiețel. Laura și-ar fi dorit foarte tare o fetiță, însă în aceste momente nu contează altceva pentru ei decât ca micuțul să fie sănătos.

Sorin a spus de mai multe ori, încă de când era concurent la Survivor că își dorește foarte mult un copil. Se pare că vacanțele pe care le-a petrecut cu partenera lui au fost cu folos pentru îndeplinirea acestui vis.

ADVERTISEMENT

Foștii concurenți l-au felicitat imediat

Sorin Pușcașu a primit numeroase felicitări de la fanii săi, dar și de la prietenii apropiați. Printre foștii concurenți de la Survivor România care i-au urat lucruri frumoase s-a numărat și recent măritata .

Nu a putut lipsi de la urări nici Starlin, cel cu care Sorin a închegat o frumoasă relație de prietenie în Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

Vestea pe care a dat-o Sorin pe contul său de Instagram a primit peste 4.000 de aprecieri. Clipul în care Sorin a făcut marele anunț postat aseară pe Youtube a strâns, de asemenea, sute de comentarii de la oamenii care l-au admirat în concursul de la Kanal D.

„Felicitări! Sunteți extrem de frumoși! Mă bucur pentru voi”, este doar unul dintre comentariile pe care le-a primit Sorin.