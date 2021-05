Sorin Pușcașu de la Survivor România, probleme serioase de sănătate. Ce i-a spus, de fapt, medicul

Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor România din cauza unor probleme de sănătate, tânărul stând pe banca de rezervă mai bine de trei săptămâni. Din păcate, concurentul nu a mai putut continua și a ieșit din competiție.

Războinicul nu a mai jucat de ceva vreme pentru echipa albastră, dar i-a susținut întotdeauna de pe margine. Plecarea sa a ținut strict de problema de la genunchi, care este mult mai serioasă decât ar fi crezut inițial participantul.

Medicul de la Kanal D nu i-a mai dat voie lui Sorin Pușcașu să intre în teren, deși el ar fi vrut să joace și într-un picior. Din păcate, Războinicul are probleme serioase, la care nu se aștepta și care îi dau mari dureri de cap în momentul de față.

Sorin Pușcașu, totul despre starea sa de sănătate. Cum se simte după eliminarea de la Survivor România

Sorin Pușcașu are meniscul fracturat, un tendon aproape de ruptură și alte două care sunt inflamate. De altfel, fostul concurent din echipa Războinicilor are și ceva probleme la rotulă încă de la naștere.

Toate acestea l-au făcut pe medic să nu-i mai dea voie să concureze mai departe pentru marele premiu de la Survivor România pentru că ar fi riscat prea mult.

„Adevăratul motiv pentru care am plâns este pentru că nu îmi doream ca acest capitol Survivor să se termine acum, să se termine așa. M-am ferit de accidentări, mi-a fost teamă cumva. De ce îți e frică, de aia nu scapi.

Eu mi-aș fi dorit să continui chiar și așa, dar medicul nu a fost de acord. Am văzut rezultatele, este destul de grav ce am la genunchi. Am meniscul fracturat, un tendon aproape să se rupă, două tendoane inflamate, ceva probleme la rotulă din naștere.

Sunt foarte multe și chiar nu mai puteam continua. Sunt o fire ambițioasă, mi-aș fi dorit să joc și într-un picior.

M-am gândit la cei dragi, la cei de acasă, dacă i-aș întreba ce ar trebui să fac în situația asta. Sunt sigur că mi-ar fi spus să vin acasă”, a spus Sorin Pușcașu după ce a fost eliminat de la Survivor România pentru Știrile Kanal D, notează wowbiz.ro.

Sorin Pușcașu, schimbări radicale după eliminarea de la Survivor România

Războinicul a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături în cele patru luni și jumătate cât a stat în Republica Dominicană. Concurentul este mai puternic și complet schimbat acum, mărturisind că nu știe dacă se va adapta la viața de odinioară.

Sorin Pușcașu spune că îi este foarte greu să doarmă într-un pat normal, după ce în ultimele luni a dormit într-o tabără, în sac de dormit.

Fostul participant de la Survivor România nu se simte tocmai bine acum, dar speră să revină la normal după ce va ajunge pe meleaguri natale.