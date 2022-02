Sorin Pușcașu de la Survivor 2021 și iubita lui vor deveni părinți peste o lună. Cum arată Laura acum: “Mai avem puțin”

Sorin Pușcașu și iubita lui, Laura Alexe, vor deveni părinți peste o lună. Fostul concurent de la Survivor România 2021 este mai fericit ca niciodată și așteaptă cu nerăbdare să se nască primul lui copil.

Prezentatorul de la WOWbiz a postat fotografii noi cu partenera lui de viață. Nu au putut alege o singură imagine de la ședința foto, așa că au postat mai multe.

Fostul Războinic a anunțat că va deveni tată în urmă cu câteva luni. La puțin timp după marele anunț, cei doi au anunțat și sexul bebelușului.

Sorin Pușcașu și iubita lui vor deveni părinți peste o lună

Cu toate că , iubita lui Sorin Pușcașu și-a menținut silueta de invidiat. Laura nu a luat prea mult în greutate, dovadă fiind imaginile postate de cei doi pe rețelele sociale.

“Atunci când ai mai multe poze care îți plac și faci collage cu 4, că nu te decizi la una din ele. Mai avem puțin și devenim TatiCool și MamiCool.”, a scris fostul concurent de la Survivor pe .

Sorin Pușcașu este foarte emoționat la gândul că mai are puțin și va deveni tată. Fostul Războinic a declarat, încă de când era concurent la reality show-ul filmat în Republica Dominicană, că își dorește un copil la un moment dat.

Dorința i s-a îndeplinit mai repede decât ar fi crezut, pentru că Laura a rămas însărcinată la puțin timp după ce tânărul s-a întors în România, după ce a fost eliminat din competiție pe considerente medicale.

“Lau, vreau să îți mulțumesc și să îți promit că voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasă, deșteaptă si minunată femeie! Să nu îți fie teamă pentru ce urmează, vei fi cea mai bună mămică! Vă iubesc pentru toată viața!

Am aflat și ce sex are bebele nostru. Tocmai ce am postat pe canalul meu de YouTube și petrecerea de Gender Reveal și împărtășim cu voi ce vom avea! O fetiță, sau un băiețel?”, a spus fostul concurent de la Survivor 2021 în octombrie.

Laura Alexe, declarații emoționante despre sarcină

În urmă cu câteva săptămâni, a scris câteva cuvinte emoționante pe rețelele sociale. Laura Alexe este foarte fericită că va deveni mamă, însă nu s-a simțit întotdeauna pregătită să facă acest pas.

Laura consideră că a rămas însărcinată la momentul potrivit și este mai fericită ca niciodată că îl va avea alături pe Sorin atunci când băiețelul lor va veni pe lume.

“Cred că toată viața mea am auzit cuvintele astea: Ești făcută să fii mămică! Însă nu m-am simțit niciodată suficient de pregătită, mă gândeam eu…că fără studii în psihologie, medicină, fără să mă cunosc suficient și fără o stabilitate financiară, nu am eu nici un drept să aduc pe lume un suflet!

Însă știu că sufletul ăsta mic, pe care îl port în pântec, m-a ales pe mine să-i fiu mămică, că a venit la momentul potrivit, și doar când @sorinpuscasuofficial a venit în viața mea!

Sunt în extaz de când sunt însărcinată! Mă bucur de fiecare mișcare, de fiecare sughiț al tău, sau poftă a mea! Te iubesc bebelușule, te iubesc dinainte să știu de tine.”, a scris Laura pe Instagram.