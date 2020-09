Sorina duce o viață de vis în SUA. Înoată cu delfinii și nu mai vrea să audă de România

Sorina Săcărin a fost readoptată în SUA și are certificat de naștere american, la un an după drama prin care a trecut în România.

Fata e extrem de fericită și duce o viață cum nu ar fi visat niciodată în România, cu toate că scepticii se așteptau ca fata să aibă probleme de adaptare.

Cu toate că opinia publică s-a revoltat atunci când Sorina a fost „luată” și dusă în SUA, această decizie s-a dovedit a fi cea mai bună pentru fată.

Sorina Săcărina duce o viață de vis în SUA, la 1 an de la drama trăită în România

A trecut un an de când Sorina a fost adoptată de familia Săcărin din SUA, locuiește la New York și are certificat de naștere american.

Certificatul de naștere a fost obținut în urma unei decizii luate de instanța din New York, astfel că Sorina este considerată acum ca fiind cetățean american.

„După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o și aici în America, că să aibă și toate actele americane, dar și momentul de bucurie, când spune judecătorul: ești adoptat!. Momentul acela ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el”, a dezvăluit Ramona Săcărin, mama Sorinei, potrivit Libertatea.

Fetița a fost deja în vacanță cu noul pașaport în Republica Dominicană, unde a înotat cu delfinii. Sorina studiază pianul și vioara, iar din clasa a IV-a e pregătită să intre în orchestra școlii.

A învățat foarte bine și limba engleză, cu toate că nu știa un cuvânt din această limbă în urmă cu 12 luni, conform sursei citate.

Sorian nu vrea să mai audă de România și refuză să se mai întoarcă vreodată în țară. „Nu. Eu, Eva și Adam (frații ei – n.red.) nu vrem să mergem în România. Nu vreau în România”, a mărturisit fata.

Adopția Sorinei a fost subiect de scandal național în urmă cu un an, când asistenta maternală Mariana Șaramăt nu a vrut să o dea spre adopție, deși era obligată de lege. Mii de oameni au protestat atunci, fiind de părere că americanii vor să îi traficheze organele.

Potrivit publicației Libertatea, Sorina a fost dată spre adopție când avea 3 ani, însă 122 de familii din România au refuzat să o adopte din cauza etniei.