Sorina Grozav, dezamăgită după eşecul cu Danemarca: „Am făcut multe greşeli! Nu am aşa mare satisfacţie pentru cele 9 goluri”

Naţionala României încheie pe locul 2 în grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. , deşi au luptat de la egal la egal în primele 35 de minute.

Sorina Grozav, după Danemarca – România 39-31: „Am făcut multe greşeli”

Sorina Grozav a fost cea mai bună marcatoare a „tricolorelor”, cu 9 goluri marcate, ce-i drept, din 18 aruncări. Interul stânga a vorbit la final despre meci, fiind dezamăgită de rezultat şi de greşelile comise:

„Suntem dezamăgite pentru că am început foarte bine repriza secundă. Am făcut multe greşeli şi Danemarca a profitat de ele. Nu am aşa mare satisfacţie pentru cele 9 goluri, voiam să câştigăm.

Cu Ungaria va fi foarte dificil, dar cu ajutorul fanilor vrem să câştigăm. Vă aşteptăm alături de noi şi vă iubim!”, a spus Sorina Grozav la finalul sezonului.

România – Ungaria, decisiv pentru sferturile de finală!

România va juca în grupele principale cu Ungaria, Elveţia şi Senegal. şi va avea loc miercuri, pe 3 decembrie, tot la Rotterdam.

„Tricolorele” au nevoie de un succes în faţa Ungariei, care ar răsturna clasamentul. Astfel, România ar egala Ungaria la puncte şi ar avea meciul direct. Dar, maghiarele pornesc ca favorite înaintea meciului.