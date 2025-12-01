Sport

Sorina Grozav, dezamăgită după eşecul cu Danemarca: „Am făcut multe greşeli! Nu am aşa mare satisfacţie pentru cele 9 goluri”

România nu a rezistat în faţa Danemarcei şi a pierdut cu 31-39. La finalul meciului, Sorina Grozav a fost dezamăgită de rezultat şi de greşelile comise în partea secundă de "tricolore".
Marian Popovici
01.12.2025 | 23:42
Sorina Grozav dezamagita dupa esecul cu Danemarca Am facut multe greseli Nu am asa mare satisfactie pentru cele 9 goluri
ULTIMA ORĂ
Sorina Grozav, dezamăgită după eşecul cu Danemarca: "Am făcut multe greşeli! Nu am aşa mare satisfacţie pentru cele 9 goluri". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Naţionala României încheie pe locul 2 în grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” au cedat cu 31-39 meciul cu Danemarca, deşi au luptat de la egal la egal în primele 35 de minute.

Sorina Grozav, după Danemarca – România 39-31: „Am făcut multe greşeli”

Sorina Grozav a fost cea mai bună marcatoare a „tricolorelor”, cu 9 goluri marcate, ce-i drept, din 18 aruncări. Interul stânga a vorbit la final despre meci, fiind dezamăgită de rezultat şi de greşelile comise:

ADVERTISEMENT

Suntem dezamăgite pentru că am început foarte bine repriza secundă. Am făcut multe greşeli şi Danemarca a profitat de ele. Nu am aşa mare satisfacţie pentru cele 9 goluri, voiam să câştigăm. 

Cu Ungaria va fi foarte dificil, dar cu ajutorul fanilor vrem să câştigăm. Vă aşteptăm alături de noi şi vă iubim!”, a spus Sorina Grozav la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei...
Digi24.ro
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

România – Ungaria, decisiv pentru sferturile de finală!

România va juca în grupele principale cu Ungaria, Elveţia şi Senegal. Meciul decisiv pentru sferturile de finală va fi împotriva maghiarelor şi va avea loc miercuri, pe 3 decembrie, tot la Rotterdam.

ADVERTISEMENT
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și...
Digisport.ro
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”

„Tricolorele” au nevoie de un succes în faţa Ungariei, care ar răsturna clasamentul. Astfel, România ar egala Ungaria la puncte şi ar avea meciul direct. Dar, maghiarele pornesc ca favorite înaintea meciului.

Cu cine joacă România în grupele principale de la Campionatul Mondial! „Tricolorele”, meci...
Fanatik
Cu cine joacă România în grupele principale de la Campionatul Mondial! „Tricolorele”, meci decisiv pentru sferturi cu Ungaria
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Brazilia realizează marea surpriză și...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Brazilia realizează marea surpriză și învinge Suedia. Toate rezultatele zilei
Danemarca, victoria clară cu România! „Tricolorele” au rezistat 35 de minute şi merg...
Fanatik
Danemarca, victoria clară cu România! „Tricolorele” au rezistat 35 de minute şi merg în grupele principale cu 2 puncte
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
iamsport.ro
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!