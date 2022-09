Sorina Guță și-a amânat operația la inimă în Turcia din cauza banilor: ”S-au mai dus pe tratamente”

Sorina Guță a oferit noi detalii despre starea ei de sănătate, după ce în urmă cu câteva luni supraviețuia cu ajutorul aparatelor de oxigen. De această dată este mai bine, dar trebuia să fie supusă zilele acestea unei operații la inimă, în Turcia, pe care a amânat-o.

Care mai este starea de sănătate a Sorinei Guță. Solista și-a amânat operația la inimă, din cauza costurilor

dar intervenția chirurgicală la inimă a anulat-o temporar din cauza banilor. Momentan, nu dispune de suma suficientă, o parte investind-o în tratamente.

Sorina Guță a precizat că mai are nevoie de 3.000 de euro, operația ajungând în total la 13.000 de euro.

”Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Am așteptat să termin tratamentul pe care mi l-au dat până acum și să mă reîntorc în Turcia înapoi.

Am terminat tratamentul de 10 zile, dar nu m-am întors înapoi până acum în Turcia, să vedem când mă duc, urmează să sun eu (…) Mă simt mult mai bine, față de cum am fost. Nu mai am nevoie de oxigen, mă simt bine.

Motivul pentru care n-a mai mers acum înapoi în Turcia e că nu prea mai sunt bani, s-au mai dus pe tratamente, s-au mai dus din bani. Mai am nevoie de vreo 3000 și ceva de euro”, a detalia Sorina Guță pentru

Vestea că Sorina Guță este bolnavă a ieșit la iveală după ce cântărețul Tzancă Uraganu a făcut publică povestea colegei lui de breaslă, într-o postare pe pagina sa de facebook. El a făcut apel la donații.

Ce problemă are la inimă Sorina Guță

Într-o intervenție la Taraf TV, Sorina Guță a dezvăluit . Nici cu plămânii artista nu stă prea bine.

”Am gradul patru la plămâni de BPOC. În al doilea rând, valva de la inimă e distrusă!”, a declarat Sorina Guță la postul Taraf TV.

Sorina Guță a format un cuplu vreme de 7 ani cu Nicolae Guță. Cât timp au fost împreună, cei doi era unii dintre cei mai solicitați artiști de manele la evenimente.

Sorina Guță avea 30 de ani când s-a căsătorit cu Nicolae Guță, dar s-a despărțit de el în 2005, din cauză că interpretul manifesta sentimente de gelozie.