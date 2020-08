Sorina Pintea reacționează după ce presa locală a anunţat că s-a infectat cu Covid-19. Mesajul fostului ministru

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății în Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

Aceasta a fost informața apărută în cursul zilei de luni, 31 august, în presa locală din Maramureș. Informație care s-a dovedit a fi falsă.

Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Baia Mare, a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, și a explicat cum stau în realitate lucrurile.

Mesaj al Sorinei Pintea după ce presa locală a anunțat că e infectată cu Covid-19

Sorina Pintea s-ar fi îmbolnăvit cu Covid-19, lucru demonstrat de un test pozitiv susținut de fostul ministru PSD. În realitate, Pintea nici măcar nu s-a testat și nu este bolnavă.

Informația, apărută în presa locală din Maramureș, a fost ștearsă ulterior de pe site de publicațiile respective, semn că uneori adevărul nu trebuie lăsat să strice o știre bună.

Contactată de FANATIK, Sorina Pintea a explicat care este adevărul și a lămurit situația bizară. Pintea a explicat că nu a fost testată niciodată, nu are Covid-19 și nici măcar nu are simptome. „Nu este adevărată știrea! Nu am simptome. Mai mult, nu am fost testată și sincer nu înțeleg cum a apărut această știre”, a transmis fostul ministru.

În luna martie 2020, presa centrală relata cum Sorina Pintea se confruntă cu alte probleme de sănătate. De altfel, Pintea a făcut singură mărturisirea că suferă de o boală autoimună, prin intermediul rețelelor de socializare.

„În ultima parte a mandatului am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline. Era greu sa explic de ce!

Astăzi (n.r. 9 februarie) am primit veşti foarte bune. Analizele mele sunt perfecte si am considerat ca e momentul să explic. Dermatomiozită! Din fericire diagnosticată în primele 4 luni, fără afectare musculară!

În momentul de față boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicații pentru dispariția din spațiul public”, explica fostul ministru.