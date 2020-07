Sorina Pintea scapă de controlul judiciar în dosarul de corupţie

Chiar dacă dosarul în care este acuzată de luare de mită în formă continuată atârnă deasupra capului său mai ceva ca sabia lui Damocles, Sorina Pintea are parte de o primă veste bună. Asta pentru că Tribunalul București a dispus revocarea măsurii preventive a controlului judiciar dictate la începutul lunii martie, când magistrații Curții de Apel au admis contestația fostului ministru al Sănătății față de arestarea preventivă.

Trebuie spus, însă, că decizia pronunțată în cursul acestei zile nu este definitivă, ea putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare. La sfârşitul lunii februarie, Sorina Pintea a fost prinsă în flagrant, la Baia Mare, în timp ce primea mită 120.000 de lei.

Ancheta vizează un contract cu echipamente medicale pentru combaterea coronavirusului. Ulterior, dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București. Anterior sesizării instanţei de judecată, procurorii anticorupţie au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu o persoană fizică, în sarcina acesteia fiind reţinută infracţiunea de complicitate la luare de mită în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit de anchetatori se arată că, în perioada noiembrie 2019 – 28 februarie 2020, Pintea, în calitatea sa de manager al Spitalului Județean Baia Mare, ar fi pretins şi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) şi 120.000 lei (la 28 februarie 2020).

Acești bani reprezintă un procent de 7% din valoarea contractului de achiziţie publică ce avea ca obiect „proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente din Spitalul Judetean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială, susțin procurorii.

Sorina Pintea suferă de o boală autoimună gravă

În data de 29 februarie, Curtea de Apel București a dispus măsura arestării preventive a fostului ministru al Sănătătății. Aceasta a a acuzat, însă, grave probleme de sănătate, motiv pentru care în 6 martie a fost plasată sub control judiciar.

Într-un mesaj publicat la acea vreme pe rețelele de socializare, Sorina Pintea a dezvăluit că suferă de o boală autoimună severă, pentru care urmează un tratament cu imunoglobuline și cortizon. „În ultima parte a mandatului am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii.

În data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline. Era greu sa explic de ce! Astăzi (n.r. 9 februarie) am primit veşti foarte bune. Analizele mele sunt perfecte si am considerat ca e momentul să explic. Dermatomiozită! Din fericire diagnosticată în primele 4 luni, fără afectare musculară!

În momentul de față boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicații pentru dispariția din spațiul public”, scria fostul ministru al Sănătății pe contul personal de Facebook.

