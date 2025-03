Sosire cu peripeții la echipa națională! Trei dintre „tricolori” au fost evacuați din avionul spre România

Fotbaliştii naţionalei României se reunesc la începutul acestei săptămâni . Cei trei români de la Pisa, clubul din Serie B, întârzie la reunire, întrucât aeronava cu care urmau să ajungă la Bucureşti are o defecţiune tehnică.

Trei dintre românii convocați la echipa națională întârzie la reunire. Au fost evacuați din avion

Conform , cei trei fotbaliști români de la Pisa, convocați pentru primele meciuri din Grupa H, Olimpiu Moruțan (25 de ani), Marius Marin (26 de ani) și Adrian Rus, întârzie la reunirea lotului din cauza unor probleme tehnice ale aeronavei.

ADVERTISEMENT

Cursa de la Pisa către București, de luni, 17 martie, programată pentru 15:15 a fost amânată şi reprogramată pentru 21:30. Aeronava a suferit o defecţiune la sol, iar un angajat al companiei aeriene s-a arătat recunoscător că problema nu a apărut în timpul zborului.

Toţi pasagerii, printre care și au ascultat anunţul şi au urmat instrucţiunile echipajului.

ADVERTISEMENT

„Nu am veşti bune pentru dumneavoastră. După ce am pornit motoarele am pierdut tot lichidul hidraulic dintr-un sistem dintre cele trei ale aeronavei şi de aceea a trebuit să ne întoarcem într-o poziţie de parcare. Vor fi aduse scări şi autobuze, veţi fi debarcaţi şi aduşi înapoi în terminal.

Din păcate nu pot să vă spun cât va dura întregul proces. O echipă tehnică va trebui să vină să vadă ce s-a întâmplat. Probabil una dintre reţelele hidraulice a cedat, de aceea s-a pierdut tot lichidul şi va dura până se va schimba, până se va umple, dar nu vă pot oferi un termen, din păcate.

ADVERTISEMENT

Când îl voi avea, atunci voi veni în terminal şi vă anunţ. Încă o dată îmi pare rău, dar eu sunt foarte fericit că s-a întâmplat la sol şi nu în aer şi este doar o întârziere a zborului”, a transmis angajatul companiei.