Sport

Sosire de milionar la Turcia – România! Cum a ajuns Ciprian Marica la Istanbul. Video

Ciprian Marica a avut parte de o sosire demnă de un milionar pe aeroportul din Istanbul. Cum s-a prezentat fostul internațional înainte de Turcia - România.
Iulian Stoica
26.03.2026 | 18:05
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Interesul suporterilor pentru meciul dintre Turcia și România este unul uriaș. Aproximativ 3.000 de fani români sunt așteptați pe Beșiktaș Arena la ora de start. Reprezentanții „Generației de Aur” au ajuns deja la Istanbul, iar și câțiva internaționali din perioade mai recente vor fi prezenți la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, printre care și Ciprian Marica.

Ciprian Marica, sosire de milionar înainte de Turcia – România

Fotbalul românesc este reprezentat la Istanbul nu doar de jucătorii convocați de Mircea Lucescu. Membrii „Generației de Aur” vor fi prezenți în tribunele de pe Beșiktaș Arena, dar și foști internaționali din perioade mai recente au ales să nu rateze acest meci crucial pentru calificarea la CM 2026.

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica, acționar la Farul și fost internațional român, a decis să ajungă la Istanbul printr-o metodă inedită. Mai exact, Marica a ales calea aeriană, însă nu un zbor obișnuit de linie, ci un private jet! Fostul atacant a urcat videoclipul pe rețelele de socializare, alături de un mesaj sugestiv:

„De pe stadion, din fata televizoarelor sau de oriunde ne-am afla, suntem toți echipa României! Am fost acolo, în teren, am auzit fiecare incurajare. Și mi-a dat forță. Doar împreună vom fi o forță! Baftă, băieți! Hai România!”, a fost mesajul lui Ciprian Marica.

ADVERTISEMENT
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei

În perioada petrecută la echipa națională, Ciprian Marica a adunat 72 de selecții și a reușit să înscrie nu mai puțin de 25 de goluri, fiind astfel în topul celor mai buni marcatori din istoria „tricolorilor”. Fostul atacant a participat cu România la Campionatul European din 2008, însă fără a bifa vreun minut.

ADVERTISEMENT
Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"

Cum va alinia Mircea Lucescu echipa de start pentru barajul cu Turcia

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate planul lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Selecționerul îl va titulariza pe Ionuț Radu în poartă, cu Rațiu și Bancu pe flancurile defensive, iar cuplul de fundași centrali va fi format din Burcă și Drăgușin. La mijloc, în fața apărării, vor evolua Dragomir și R. Marin, în timp ce compartimentul ofensiv va fi alcătuit din Man, Hagi și Mihăilă, cei trei urmând să-l susțină pe Bîrligea în atac.

ADVERTISEMENT
  • România: I. Radu – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – Dragomir, R. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe...
Fanatik
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe stadion înainte de Turcia – România
El este românul care a antrenat naționala Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Ce...
Fanatik
El este românul care a antrenat naționala Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat, de fapt
Turcia – România, primul „11” al lui Mircea Lucescu! Fanatik a anunțat în...
Fanatik
Turcia – România, primul „11” al lui Mircea Lucescu! Fanatik a anunțat în exclusivitate echipa încă din dimineața meciului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
După Gigi Becali, încă un patron din SuperLiga a finanțat PSD: 'Nu m-am...
iamsport.ro
După Gigi Becali, încă un patron din SuperLiga a finanțat PSD: 'Nu m-am gândit niciodată că-i voi ajuta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!