Sosire de milionar la Turcia – România! Cum a ajuns Ciprian Marica la Istanbul. Video

Interesul suporterilor pentru meciul dintre Turcia și România este unul uriaș. Aproximativ 3.000 de fani români sunt așteptați pe Beșiktaș Arena la ora de start. Reprezentanții „Generației de Aur” au ajuns deja la Istanbul, iar și câțiva internaționali din perioade mai recente vor fi prezenți la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, printre care și Ciprian Marica.

Ciprian Marica, sosire de milionar înainte de Turcia – România

Fotbalul românesc este reprezentat la Istanbul nu doar de jucătorii convocați de Mircea Lucescu. Membrii „Generației de Aur” vor fi prezenți în tribunele de pe Beșiktaș Arena, dar și f pentru calificarea la CM 2026.

Ciprian Marica, acționar la Farul și fost internațional român, a decis să ajungă la Istanbul printr-o metodă inedită. Mai exact, Marica a ales calea aeriană, însă nu un zbor obișnuit de linie, ci un private jet! Fostul atacant a urcat videoclipul pe rețelele de socializare, alături de un mesaj sugestiv:

„De pe stadion, din fata televizoarelor sau de oriunde ne-am afla, suntem toți echipa României! Am fost acolo, în teren, am auzit fiecare incurajare. Și mi-a dat forță. Doar împreună vom fi o forță! Baftă, băieți! Hai România!”, a fost mesajul lui Ciprian Marica.

În perioada petrecută la echipa națională, Ciprian Marica a adunat 72 de selecții și a reușit să înscrie nu mai puțin de 25 de goluri, fiind astfel în topul celor mai buni marcatori din istoria „tricolorilor”. Fostul atacant a participat cu România la Campionatul European din 2008, însă fără a bifa vreun minut.

Cum va alinia Mircea Lucescu echipa de start pentru barajul cu Turcia

. Selecționerul îl va titulariza pe Ionuț Radu în poartă, cu Rațiu și Bancu pe flancurile defensive, iar cuplul de fundași centrali va fi format din Burcă și Drăgușin. La mijloc, în fața apărării, vor evolua Dragomir și R. Marin, în timp ce compartimentul ofensiv va fi alcătuit din Man, Hagi și Mihăilă, cei trei urmând să-l susțină pe Bîrligea în atac.

