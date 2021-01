Șoșoacă, o nouă postare care tulbură spiritele! Ce spune despre izolarea copiilor

Senatoarea Diana Șoșoacă a avut o nouă postare care a tulburat din plin spiritele! Reprezentanta AUR a transmis că nu este de acord ca toate datele cu caracter personal special, adică medical ale minorilor să fie introduse într-un sistem digital pentru a putea fi folosite în cazul unei urgențe.

Culmea, una dintre fotografiile atașate de senatoare s-a dovedit a fi un fals. În ea este prezentat un titul conform căruia Organizația Mondială a Sănătății a transmis că prezența copilului în școală reprezintă un accept asupra vaccinării și că nu mai este nevoie de prezența părinților.

Informația a circulat pe internet încă de la debutul pandemiei de coronavirus, dar a fost contrazisă de absolut toate instituțiile.

Șoșoacă, o nouă postare care tulbură spiritele pe internet

„Mda……incepe “distractia”! Cine ne garantează pastrarea confidențialitatii acestor date si ca acestea nu vor fi folosite altfel decat permite legea, in conditiile in care avem carente drastice in cunoștințele juridice si chiar nestiinta juridica inacceptabila la nivel instituțional? Care ar fi motivul pt “izolarea copiilor”?”, și-a început postarea Șoșoacă.

„In ce camere de “izolare” duc minorii, in conditiile in care pt minori decid parintii? Minorii trebuie însoțiți de catre parinti, acestia din urma trebuie înștiințați imediat si, in cunostinta de cauza, trebuie sa isi exprime acordul sau dezacordul.

Orice alt act facut impotriva vointei acestora, cu exceptia urgentei care pune viata minorului in pericol, atrage inclusiv raspunderea penala a celor care au actionat impotriva vointei acestora si raspunderea materiala.

Acum, ce poti califica urgenta, punerea vietii in pericol? Pai, conform lg 136/2020 si lg.55/2020 cam tot ce tine de pandemie. Pana te judeci, intervenția este deja facuta…..”, a mai spus aceasta.

„Din cate discutii am avut prin platourile de televiziune, dar si prin Parlament, avem grave probleme juridice….lipsa de cunoștințe legislative ne îngroapă la propriu!

Ce sa facem? Sa facem legi pe intelesul tuturor, predictibile si fara posibilitatea de a fi interpretate in orice fel isi doreste o autoritate sau un partid raportat la un interes de moment!

Iar noi….SA LUPTAM, SA NU NE LASAM! O LUPTA-I VIATA, DECI TE LUPTA! ‘ G. COSBUC”, a mai notat senatoarea care a distribuit o altă postare în care se transmitea că acum câteva luni toate datele poporului român au fost predate israelienilor.