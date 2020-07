Soția artistului Petre Magdin, înger păzitor pentru un băiat. Scriitoarea s-a aruncat în fața mașinii ca să îi salveze viaţa

Soția muzicianului Petre Magdin, Ana Moroșanu Magdin, a făcut un gest impresionant zilele trecute când a ieșit până la farmacie. Cunoscuta jurnalistă și scriitoare s-a aruncat în fața mașinii, scăpând din ghearele morții un băiețel care se plimba cu trotineta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeia a povestit întreaga întâmplare în mediul online, gestul ei impresionant speriindu-l pe soțul ei, celebrul rocker Petre Magdin care a crezut preț de o secundă că aceasta și-a pierdut viața. Scriitoarea a mărturisit că Dumnezeu a făcut ca ea să fie în acel loc.

„Uneori, Dumnezeu, ne duce acolo unde trebuie, știu sigur că este așa!”, și-a început Ana Moroșanu Magdin, soția celebrului artist, mărturisirea care avea să fie dezvăluită pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ana Moroșanu Magdin, soția artistului Petre Magdin, a salvat un copilaș din fața mașinii

„Căutam cu Petre o farmacie, trebuia să îi cumpăr urgent niște medicamente de care avea nevoie, am pus adresa farmaciei pe telefon, sigur că am greșit strada…

Și, uitându-mă după farmacie, admiram un copil, cu câtă fericire alerga cu trotineta lui pe șosea, apoi, am văzut, că de după colț, venea în mare viteză o mașină imensă, nu știu cum i-am dat lui Petre drumul de la mâna.

ADVERTISEMENT

Am fugit în fața mașinii, l-am împins pe copil din fața mașinii, și, nici acum nu realizez cum de nu m-a lovit pe mine mașina!

Sigur că m-am speriat, și, abia după acest moment, îmi dau seama, că doar auzeam cum Petre mă striga, ce ai făcut, Ana mea???Petre, fiind convins că m-a făcut praf mașina, mi-a spus asta după incident!”, a continuat soția lui Petre Magdin povestirea din mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ana Moroșanu Magdin a mărturisit că băiatul a început să plângă fiind extrem de speriat pentru cele petrecute, dar mai ales pentru că mașina i-a distrus în totalitate trotineta. Soția artistului a reușit să-l calmeze și chiar i-a făcut o fotografie pentru a-l avea în amintire peste ani.

Întreaga întâmplare s-a încheiat cu bine, Petre Magdin și partenera sa de viață găsind farmacia pe care o căutau. În plus, femeia a mărturisit că sufletul ei nu este prea bine, însă scrisul o va liniști în cele din urmă, așadar se va apuca de lucru la cea de-a doua carte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Copilul, plângea speriat, dar, mai mult necăjit că mașina i-a făcut trotineta praf! Am reușit să îi fac o poză micuțului, atât cât am mai fost în stare, măcar cât să îl am ca amintire, l-am și certat puțin, să nu mai meargă pe șosea, ci, pe trotuar!

Am găsit și medicamentele lui Petre, l-am dus să bea o limonadă, i-am dat un calmant și este bine toată lumea, mai puțin sufletul meu…, dar, voi lucra la a doua carte și scrisul îmi dă liniște!”, a încheiat Ana Moroșanu Magdin.

ADVERTISEMENT