Soția atacantului cu peste 50 de goluri în SuperLiga atrage toate privirile. Are o meserie chiar mai bănoasă decât a fotbalistului

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Bianca este o brunetă de o frumusețe răpitoare, dar puțini știu ce face, de fapt, soția atacantului cu peste 50 de goluri în SuperLiga. Tânăra are o siluetă de invidiat datorită mersului la sală și atrage toate privirile.

Ce ocupație are partenera fotbalistului cu peste 50 de goluri în SuperLiga

Mihai Roman (34 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, deși a primit . Atacantul evoluează în i, având în momentul de față 54 de goluri marcate. Ultimul a fost dat într-un meci din etapa a 5-a. Partida dintre FC Voluntari – Petrolul Ploiești s-a terminat scorul de 2-1.

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Chiar și în aceste condiții sportivul are toate motivele să sărbătorească reușita de pe teren. Partenera de viață s-a declarat mândră de felul în care a jucat. Tânăra superbă pe numele său Bianca (33 ani) a distribuit o filmare la secțiunea Stories care arată că l-a susținut, deși nu s-a aflat în tribune. Bruneta a trebuit să fie la un eveniment în Bănie.

Informațiile din social media arată că este organizatoare de evenimente, având mai multe afaceri. Una dintre acestea este destinată copiilor, iar altele două sunt pentru diferite petreceri, cum ar fi nunți sau botezuri. Cel mai vechi business al său datează din anul 2017, ceea ce înseamnă că are multă experiență în domeniu.

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E o antreprenoare de succes, câștigând mai bine decât jucătorul de fotbal. Soția lui Mihai Roman, cu care sportivul este căsătorit din anul 2019, are o meserie extrem de bănoasă, dar și care îi ocupă foarte mult timp. Are un program încărcat, dar nu o împiedică să petreacă timp împreună cu copilul cuplului, o fetiță.

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Postul ocupat de fotbalist în afacerile soției sale

„Sunt businessuri în domeniul evenimentelor, de care mă ocup integral. Sunt ale mele, dar sunt împreună cu Mihai, cumva, însă sunt responsabilitatea mea. De curând am deschis o locaţie de evenimente, unde este şi Mihai implicat cu decizii, pentru că nu poate face parte fizic, fiind imposibil.

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Ar vrea să facă parte mai mult, dar l-am făcut administrator, să pot să îl obişnuiesc cu lumea businessului. Absolut, acesta va fi traseul lui după ce se va retrage! Eu deja îi vorbesc lui, şi îl sperii puţin. Îi vorbesc despre cum vom merge împreună la cursuri să se pregătească. În loc să joace FIFA, să citească o carte de antreprenoriat.

Şi şi-a prelungit deja anii de fotbal (n.r. – râde) când mă aude că vorbesc aşa. Îmi place foarte mult, deşi începutul nu este uşor, aşa cum se vede din afară”, a dezvăluit în urmă cu ceva vreme soția lui Mihai Roman, în emisiunea Liga Iubitelor de fotbaliști, moderată de Marina Nițoiu, la .

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În altă ordine de idei, jucătorul celor de la FC Voluntari a mai avut contracte și cu alte echipe importante din România. A trecut pe la U Craiova 1948, U Cluj, Turnu Severin, Săgeata Năvodari, Pandurii Tg. Jiu și NEC Nijmegen. De asemenea, de-a lungul timpului a semnat și cu Maccabi Petah Tikva, Universitatea Craiova, Poli Timișoara, FC Botoșani și Neftchi Fergana.