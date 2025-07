Soția căpitanului naționalei poate fi oricând fotomodel. Andreea Stanciu are însă o meserie pe care puțini o pot stăpâni

Nicolae Stanciu este căsătorit cu Andreea Beldean, partenera sa de viață de mai bine de un deceniu. Cei doi și-au unit destinele oficial, în iunie 2018, după ce căpitanul naționalei a cerut-o de soție la Paris, într-un cadru romantic.

Andreea Stanciu e pasionată de fotografie

Andreea se află acum, alături de fetițe, în vacanță în Spania, unde s-a lăsat imortalizată în câteva cadre, care ar putea să o recomande oricărei agenții de modelling. Ea este pasionată de fotografie, dar se ocupă de familie.

Relația ei cu Stanciu a început când fotbalistul avea 19 ani, iar ea doar 16 ani. „M-am dus și am așteptat-o când s-a dat jos din autobuz și acolo ne-am văzut prima dată. Îi văzusem profilul de Facebook. Mie îmi plăcea de ea și chiar m-am îndrăgostit atunci când am văzut-o. Din 12.12.2012 suntem împreună”, a povestit Nicolae Stanciu în cadrul podcast-ului „Vorbe la timp cu Andreea Bogdan”.

Împreună sunt părinții a două fete. Prima lor fiică, Masha Ecaterina, s-a născut în noiembrie 2020 la Praga, în perioada în care Nicolae Stanciu evolua pentru Slavia Praga. Cea de-a doua fiică, Zoe Carolina, a venit pe lume în iunie 2022, când Stanciu juca la Wuhan, în China.

S-a bucurat de revenirea în Europa

Andreea a profitat de revenirea în Europa a lui Stanciu, care a semnat și a debutat deja la Genoa, pentru a vizita câteva locuri de care e îndrăgostită. Îi place Spania, așa că a ales Alicante, o destinație la modă în ultimii ani.

Andreea a absolvit ingineria biomedicală și nu a vrut să renunțe la studii pentru a se muta cu mijlocașul naționalei, care juca atunci la București. Din acest motiv, o perioadă, relația lor a funcționat la distanță.

„Stanciu e un om minunat, un familist cum puțini se nasc. Își divinizează familia, soția și copiii. Este un băiat care a avut o relație minunată cu soția lui și înainte. El așa a fost educat și așa este și familia lui, pentru acest fapt el e astăzi numărul 1 din toate timpurile. Eu am fost și la nunta lor.

Stanciu făcea naveta de la București ca să o vadă

La început am fost supărată pe Andreea, soția lui, mi se părea că îi ia mult prea mult timp din performanță. El era atât de îndrăgostit încât pleca după antrenamente la Alba cu mașina și se întorcea imediat.

Se ducea să o vadă și se întorcea. Am fost supărată și am hotărât cumva ca ea să vină și să stea cu el în București. Doar că ea avea facultate și niciodată nu a vrut să renunțe la facultate. Atunci am înțeles ce fel de fată este ea.

În general, o femeie te ridică sau te coboară. Când femeia are educație și provine dintr-o familie frumoasă și a făcut ceva în viața asta, este cu siguranță un plus. Andreea nu era o femeie antrenată prin oraș. Ea nu era o femeie trecută pe la toți fotbaliștii, ea nu făcea parte din damele Bucureștiului”,

Genoa, a zecea echipă din cariera lui Stanciu

Clubul din Serie a a întâlnit Val Di Fassa într-o partidă amicală, câștigată cu scorul de 13-0. Internaționalul român a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe parcurs și a reușit să-și treacă și numele pe lista marcatorilor.

Pentru Stanciu, Genoa este a zecea echipă din carieră. A debutat la Unirea Alba Iulia, apoi a trecut pe la FC Vaslui și Steaua. În 2016, el a semnat cu Anderlecht și de atunci joacă numai în străinătate. A evoluat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan și Damac. El are 82 de selecții și 15 goluri la naționala României.