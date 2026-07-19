Soția fotbalistului atacată de fanii lui Dinamo și-a făcut apariția în tribune la Ploiești: „Cu un ochi râd, cu unul plâng”

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Petrolul – Dinamo este unul dintre derby-urile primei etape din SuperLiga. Partida a fost programată pe „Ilie Oană”. În arena „lupilor” și-a făcut apariția și soția fotbalistului, care, în trecut, a fost victima atacurilor fanilor dinamoviști.

Andreea Hanca, apariție de senzație la Petrolul – Dinamo

Prima etapă din SuperLiga a programat inclusiv Din tribunele arenei din Ploieșt . Fostul internațional a început ca titular meciul cu echipa lui Nuno Campos. Partenera mijlocașului a venit însoțită de cei trei copiii și purtând tricoul cu numărul 20, tricoul pe care Sergiu l-a purtat la echipa națională. Actualul fotbalist al Petrolului se poate lăuda cu 7 selecții la prima reprezentativă a României.

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Soția lui Sergiu Hanca ține cu Dinamo

Sergiu Hanca este fotbalistul Petrolului din vara lui 2023, dar în CV-ul său apare și numele lui Dinamo. Mijlocașul a fost trei ani „câine roși”, în perioada 2016-2019. Astfel, Andreei îi vine foarte greu să se împartă atunci când Petrolul o înfruntă pe Dinamo, mai ales că a recunoscut că de mică este o susținătoare a roș-albilor.

„Diseară cu un ochi plâng și cu unul râd. Nu o să îmi treacă niciodată pasiunea pentru Dinamo, de la șapte ani iubesc echipa asta, noi suntem dinamoviști. Dacă îmi tai venele, curge sânge ‘alb-roșu’, tatăl meu este dinamovist, bunicul lui Sergiu este dinamovist. Să știi că atunci când Sergiu joacă împotriva lui Dinamo mă gândesc că joacă împotriva altei echipe”, a spus Andreea Hanca, potrivit înainte unui duel direct disputat în 2025.

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Andreea Hanca a avut un conflict „monstru” cu fanii dinamoviști

În ciuda simpatiei pe care o are pentru Dinamo, Andreea Hanca nu a fost mereu în cele mai bune relații cu fanii trupei din „Ștefan cel Mare”. În 2018, când Sergiu încă evolua în tricoul roș-alb, Andreea a fost protagonista unui scandal uriaș cu fanii „câinilor”. Se întâmpla pe final de an, la Giurgiu, la capătul unui meci în care Dinamo a fost spulberată de Astra, scor 1-4. Atunci, Sergiu Hanca a înscris golul de onoare al lui Dinamo. Incidentul ar fi avut loc în parcarea arenei din Giurgiu, unde Andreea a fost bruscată și trasă de păr de câțiva fani dinamoviști.

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„Sunt în stare de șoc! Am fost atacată de fanii lui Dinamo pentru că m-am bucurat la golul soțului meu. Dacă nu era fratele meu, eram călcată în picioare! Nu mă pot opri din plâns, nu am mai pățit așa ceva în viața mea. Au împins o prietenă care e gravidă în luna a 4-a. Nu mă pot opri din plâns!”, spunea Andreea Hanca, în decembrie 2018, conform